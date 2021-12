외국인이 추천한 '수원맛집'은 어디?

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 외국인이 추천한 '수원 맛집 지도'가 나왔다.

수원시국제교류센터는 경기도 수원에 거주하는 외국인을 대상으로 설문조사를 진행해 '외국인이 추천하는 수원맛집' 지도를 제작, 수원시국제교류센터 홈페이지에 게시했다고 22일 밝혔다.

시는 앞서 지난 달 외국인 127명을 대상으로 '내가 생각하는 수원의 맛집은?'을 주제로 설문을 실시했다.

맛집지도를 찾으려면서 홈페이지에 들어가 맛집 아이콘을 클릭하면 음식점 이름과 주소가 나온다. 지도 하단에는 맛집으로 추천한 이유도 적혀 있다. 주요 메뉴로는 해장국, 밀면, 치킨케밥, 치즈스테이크, 칼국수, 대구왕뽈찜 등 다양하다. 내국인들에게는 잘 알려지지 않은 외국음식 전문점도 포함돼 있다.

장안구에 있는 한 해장국집을 추천한 외국인은 "내가 아는 감자탕집 중에 가장 맛있다"고 추천 사유를 밝혔고, 영통구에 있는 밀면ㆍ돼지국밥집을 추천한 외국인은 "더 이상 부산을 갈 필요 없을 만큼 돼지국밥과 밀면이 정말 맛있다"고 극찬했다.

수원시국제교류센터 관계자는 "외국인이 인정한 다양한 맛집을 볼 수 있다"며 "맛집 지도가 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 소상공인에게도 도움이 되길 바란다"고 전했다.

