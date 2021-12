신지예 "이준석 사퇴 가슴 아프다…식사는 다음 기회에"

"기자회견으로 뒤늦게 소식 접해"

"재능 많은 분…충분히 다른 역할 할 것"

[아시아경제 임주형 기자] 신지예 국민의힘 새시대위원회 수석부위원장이 21일 당 선거대책위원회 직책을 내려놓겠다고 밝힌 이준석 대표에 대해 "가슴 아픈 일"이라면서도 "충분히 다른 역할들을 할 수 있을 것"이라고 말했다.

신 부위원장은 이날 'YTN'과 인터뷰에서 이 대표에 대해 "워낙 다재다능하고 재능 많은 분"이라며 이같이 말했다.

'이 대표와 식사를 하겠다고 하지 않았느냐'는 진행자의 질문에는 "아직 연락을 못 드렸고, 저도 기자회견으로 (선대위원장 사퇴 소식을) 뒤늦게 접했다"라며 "제가 연락을 지금 당장 드리는 것은 무리가 있을 것"이라고 답했다.

그러면서 "기자회견이 끝나고 좋은 타이밍을 잡아서 연락을 드려야겠다고 생각했다"라고 덧붙였다.

과거 이 대표와 '젠더 갈등'을 주제로 여러 차례 설전을 벌인 바 있는 신 부위원장은 지난 20일 윤석열 국민의힘 대선 후보 직속 새시대위원회에 영입됐다.

당시 이 대표는 "(신 부위원장이) 당의 기본적인 방침에 위배되는 발언을 하면 제지, 교정할 수 밖에 없는 상황"이라며 불편한 심기를 드러내면서도 "신 부위원장이 우리 당에 참여해 윤 후보 당선을 위해 일조하겠다면 그 선의를 의심할 생각은 없다"라고 강조했다.

이에 대해 신 부위원장은 이날 한 라디오 방송 인터뷰에서 "이 대표께서 우려하시는 지점들은 일어나지 않을 것"이라며 "우선 이 대표님부터 만나뵈겠다. 밥 한 끼를 제가 대접해 드리려고 한다"고 말한 바 있다.

한편 이 대표는 21일 국민의힘 상임선대위원장 직을 내려놓겠다고 밝혔다.

그는 이날 국회 기자회견에서 "조수진 최고위원이 어떤 형태로 사과한다 해도 받아들일 생각이 없다"며 "홍보미디어총괄본부에서 준비한 것은 승계해서 진행해도 좋고 기획을 모두 폐기해도 좋다. 어떤 미련도 없다"라고 말했다.

선대위 사퇴 결정 전 윤 후보와 상의했는지 여부를 묻는 취재진의 질문에는 "안 했다. 내 개인적인 거취 판단은 후보와 상의하지 않고 주체적으로 할 수 있다"며 "무한 책임은 대선 후보의 몫이고, 나는 후보의 선택을 존중한다"라고 답했다.

이른바 '윤핵관(윤석열 후보 핵심 관계자)'에 대한 비판도 이어갔다. 그는 "이때다 싶어 솟아나와 양비론으로 한마디 던지는 윤핵관을 보면서 이런 모습이 선거 내내 반복될 것이라는 비통한 생각이 들었다"라며 "앞으로 자신들 마음대로 하고 다녀도 지적하지 못할 것이라는 잘못된 자신감을 심어준 모양"이라고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr