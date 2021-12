이탈리아 로마, 오미크론 확산에 '실외 마스크' 착용 의무화

[아시아경제 부애리 기자]이탈리아 로마가 23일(현지시간)부터 실외 마스크 착용을 의무화하기로 했다.

21일 ANSA 통신에 따르면 로마가 속한 이탈리아 중부 라치오주의 니콜라 진가레티 주지사는 전날 밤 이 같은 내용의 행정명령에 서명했다.

로마시는 지난 6일 유동 인구가 많은 시내 중심가에 한해 실외 마스크 착용을 의무화했는데 23일부터는 시 전역으로 확대되는 것이다.

시행 기한은 내달 23일까지다. 상황에 따라 연장될 가능성도 있다.

이탈리아 정부는 코로나19 상황이 호전된 지난 6월 전국적으로 실외 마스크 착용 의무를 해제했다.

하지만 코로나19의 새로운 변이인 오미크론이 확산 되면서 지역별로 다시 실외 마스크 착용을 강제하는 추세다.

라치오 외에 베네토·리구리아·프리울리-베네치아 줄리아·마르케·칼라브리아·트렌티노-알토 아디제 등이 이미 실외 마스크 의무화 제도를 시행하고 있다.

이번 라치오주 행정명령에는 보건·의료 종사자에 대해 열흘마다 음성확인증 제출을 요구하는 내용도 포함됐다.

마리오 드라기 이탈리아 총리는 23일 각료 전원이 참석하는 방역 회의를 열어 성탄절을 포함한 연말연시를 겨냥한 추가 규제책을 논의한다.

한편 20일 기준 이탈리아의 코로나19 하루 신규 확진자 수는 1만6213명, 사망자 수는 137명으로 집계됐다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr