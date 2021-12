[아시아경제 부애리 기자] 중국 정부가 내년 2월 열리는 베이징 동계올림픽 개회식에 문재인 대통령 참석을 요청하는 초대장을 보냈다고 일본 언론이 21일 보도했다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 한중 외교소식통을 인용해 중국 측의 초청을 한국이 국내 여론을 살피며 신중하게 검토할 것으로 전망했다.

앞서 문 대통령은 지난 13일 호주 캔버라에서 스콧 모리슨 호주 총리와 정상회담 뒤 기자회견에서 "미국을 비롯한 어느 나라로부터도 (베이징올림픽 외교적 보이콧에) 참가하라는 권유를 받은 적 없다"며 "한국 정부는 검토하지 않고 있다"고 밝혔다.

한편 이날 한국 외교부 당국자는 "중국 정부가 우리 대통령에게 베이징 올림픽 개막식 초청장을 보냈다는 일본 언론의 보도는 전혀 사실이 아니다"라고 선을 그었다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr