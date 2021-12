구례군, 내년도 본예산 3300억 원 확정

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군(군수 김순호)은 21일 군의회에서 내년도 본예산안 3300억 원이 최종 의결됐다고 밝혔다.

이는 금년도 본예산 3139억 원 대비 161억 원이 증가한 금액이다.

분야별로는 사회복지분야 613억 원(18.6%), 농업분야 605억 원(18.3%), 지역개발분야 307억 원(9.3%), 문화 및 관광분야 252억 원(7.7%) 등으로 편성됐다.

구례군은 지난 해 발생한 호우피해로 인한 대규모 수해복구 사업추진과 지속되고 있는 코로나19 상황 속에서도 지역경제 활성화 및 군민복지 사업들이 내년도 본예산에 확보됨으로써 이들 사업을 차질 없이 추진할 계획이다.

그 동안 대규모 수해복구에 따른 사업비 부담은 재정운영의 큰 걸림돌이었다.

구례군은 행정안전부에 지속적으로 건의한 재난수요가 내년부터 반영되어 보통교부세가 추가 지원될 예정이라고 밝혔다.

올해 제4회 추경으로 세출 절감한 예산을 통합재정안정화 기금으로 조성해 재정운영의 어려움을 다소나마 해소해나갈 전망이다.

내년도 군의 주요사업 중 사회복지분야는 ▲기초연금 253억 원 ▲ 생계급여 45억 원 ▲노인일자리사업 26억 원 ▲노인맞춤돌봄서비스 16억 원 ▲노인생활시설 지원 등 14억 원 ▲장애인활동 지원 등 36억 원 ▲영유야 보육료 등 17억 원 ▲아동수당 등 13억 원 ▲가족센터 건립비 9억 원이다.

농업분야는 ▲공익직불제 84억 원 ▲농민 공익수당 33억 원 ▲친환경유기농업 복합타운 조성사업 31억 원 ▲신활력플러스 사업 15억 원 ▲친환경농업단지 조성 12억 원이다.

지역개발 및 생활 인프라 구축 분야로 ▲도시재생 뉴딜사업(중심지시가지형) 56억 원 ▲도시재생 뉴딜사업(일반근린형) 34억 원 ▲도시창생 복합광장 조성사업 27억 원 ▲5일시장 인근 주차장 조성 30억 원 ▲웰니스 복합센터 신축 설계비 8억 원 ▲공설운동장 보조축구장 리모델링사업 19억 원 ▲노후정수장 정비사업 33억 원 ▲토지 지방상수도 2단계 확충사업 20억 원 ▲스마트 관망관리 인프라 구축 등 37억 원이다.

관광분야는 ▲화엄4색 블루투어 프로젝트 17억 원 ▲반달가슴곰 생츄어리 조성사업 15억 원 ▲산수유 자연휴양림 보완사업 16억 원 ▲지리산정원(숲 정원) 조성사업 15억 원 ▲생명치유 가옥단지 12억 원 ▲지초봉 주변 관광 명소화 등 신규사업 설계비 6억 원 ▲지리산 온천관광지 정비사업 14억 원 ▲숲가꾸기사업 23억 원이다.

안전분야는 ▲사방사업 28억 원 ▲지천·본황 소하천 정비사업 21억 원 ▲서시천 하천재해예방사업 16억 원 ▲마을방범 CCTV 등 농촌생활환경정비사업 6억 원 등이 편성됐다.

김순호 구례군수는 “지리산과 섬진강을 활용한 4+α 관광권역 구축과 친환경유기농업 복합타운 조성, 아이쿱 3단지 유치 등을 통한 농업의 6차 산업화를 통해 구례의 신성장 동력을 만들어나가겠다”고 말했다.

구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr