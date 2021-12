골프존카운티 오라, 3500만원 상당 물품 지역사회에 기탁

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 골프존카운티 오라와 골프존문화재단은 21일 제주시 오라동사무소를 방문해 오라골프장 인근 지역 아동들을 위해 사용해 달라며 학용품 700 세트를 기탁했다고 밝혔다.

기탁식에는 이승아 도의원, 오수원 오라동장, 김윤길 골프존문화재단 사무국장, 김우신 골프존카운티 제주사업부장 등이 참석했다.

학용품 세트는 문구류, 놀잇감, 소독제 등으로 구성됐다.

김윤길 사무국장은 “㈜골프존의 경영철학인 ‘나눔과 배려’의 이웃사랑을 실천하고자 매년 희망행복나눔 선물 전달식 행사를 갖고 있다”며 “앞으로도 계속해서 제주 지역사회를 위해 다양한 나눔행사와 장학사업을 확장해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 골프존카운티 오라, 골프존 문화재단은 지역사회 봉사 및 나눔행사, 제주 골프 꿈나무 후원행사 등을 지속적으로 펼쳐 나가고 있다.

오는 24일에는 제주시 오라동사무소를 다시 방문해 오라동 지역 내 소외계층 및 불우이웃들을 위해 성금 1400만원을 전달할 예정이다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr