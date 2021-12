[아시아경제 박소연 기자] 에쓰씨엔지니어링 에쓰씨엔지니어링 023960 | 코스피 증권정보 현재가 2,970 전일대비 15 등락률 -0.50% 거래량 194,773 전일가 2,985 2021.12.21 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일에쓰씨엔지, 70억원 규모 3자 배정 유증 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일 close 은 운영자금 등 약 30억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 21일 공시했다. 주당 2677원에 신주 112만658주(보통주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 매그나플러스펀드(112만658주)다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr