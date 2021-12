[아시아경제 이정윤 기자] 술에 취한 상태로 노상 방뇨를 하다 항의하는 식당 주인 부부를 폭행한 변호사들이 검찰에 넘겨졌다.

21일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 폭행 등 혐의를 적용해 현직 변호사 안모씨(42)와 정모씨(36)를 이달 17일 검찰에 불구속 송치했다.

안씨는 지난 9월 서초구 서초동의 한 식당 앞에서 노상 방뇨하다 90대 식당 주인으로부터 항의를 받자 주인의 멱살을 잡고 흔드는 등 폭행한 혐의를 받는다. 또 출동한 경찰과 피해자들에게 욕설한 혐의도 받고 있다.

정씨는 폭행을 말리려는 70대 할머니를 수차례 밀친 혐의를 받고 있다.

