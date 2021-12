영암군, 2022년도 본 예산 6273억 원 ‘확정’

코로나19 침체한 경제 활성화를 위해 올해 본예산 대비 528억 원 증액



사회복지 분야 1327억 원, 농림분야 1443억 원 편성

[영암=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 영암군이 2022년도 본예산안 6273억원이 지난 17일 군의회 의결을 통해 최종 확정됐다.

21일 군에 따르면 이는 올해 본예산 5745억원 대비 528억원(9.20%) 증가한 수치이며, 코로나19 영향으로 군민의 어려운 지역경제 개선을 위한 예산을 편성했다.

회계별로, 일반회계가 올해 대비 565억원(11.17%)이 증가한 5627억원, 기타특별회계는 11억원(11.08%)이 증가한 109억원, 공기업특별회계는 48억원(8.15%) 감소한 537억원으로 총규모는 528억원(9.20%)이 증가했다.

기능별로 살펴보면 농림해양수산분야 1443억원(23.00%), 사회복지분야 1327억 원(21.15%), 환경분야 823억원(13.12%), 국토 지역개발 및 교통물류 분야가 731억원(11.66%), 문화 및 관광 분야 370억원(5.89%) 순으로 ‘고품질·고소득 생명 농업 육성’과 ‘더불어 잘사는 희망복지 실현’ 에 중점을 둔 것으로 보인다.

특히, 내년에는 기초연금 420억원, 친환경 급식 제공 등 아동과 청소년 복지증진을 위해 29억원, 노인 및 지역 사회활동 일자리 지원사업에 39억원을 편성했으며 지속 가능한 사회를 위해 군민의 삶을 전 생애주기에 걸쳐 책임지는 포용적 복지 정책 시행에 노력했다.

이 밖에도 사회적 약자와 소외계층을 위해 저소득층 생활 지원 등 저소득층 복지사업에 101억원, 장애인 복지 지원 94억원을 편성했으며 농업 직불제 383억원, 농어민 공익수당 67억원, 농작물 재해보험료 41억원, AI 방역사업 27억원, 병해충 공동방제 15억원 등 더불어 잘사는 희망복지와 고소득 고품질 생명 농업에 큰 비중을 뒀다.

아울러, 코로나 시대를 맞이해 고통받는 지역민을 위해 122억원과 지역 균형 발전과 정주 여건 개선을 위해 영암 도시가스 공급 23억원, 도시재생 42억원, 기후변화대응 및 대기 환경개선사업 66억원, 농어촌 지방상수도 개발 및 노후 상수관망 정비사업 198억원, 대불지구 하수도 중점관리지역 정비 및 영암 노후 하수관로 정비사업 147억원, 관광기반 확충 및 문화예술 지원 83억원 등 쾌적한 생활환경조성 및 문화·예술 활동을 위한 예산을 편성한 것으로 나타났다.

군 관계자는 “예산편성 과정에서 코로나 시대로 어려움을 겪고 있는 군민과 지역경제 활성화를 위해 예산을 반영했다”고 밝혔다.

영암=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr