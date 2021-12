담배 연기 보이면 눌러주세요! … 상주시, 10초 뒤 경고방송 ‘금연벨’ 운영

학교·경찰서·마트·버스정류장 등 7곳 설치

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] “이 장소는 금연 구역입니다!” 경북 상주시 금연 구역에서 담배를 피우면 이런 알림이 울린다. 담배피는 모습을 보고 누군가 벨을 누르면, 10초 뒤 경고음성이 나간다.

국민건강증진법에 따라 과태료가 부과되는 구역이므로 이웃과 자신의 건강을 위해 흡연을 중지해 달라는 방송도 나온다.

상주시보건소는 흡연의 유해환경으로부터 비흡연자를 보호하고 흡연자가 금연에 자율적으로 동참하게 돕고자 금연벨을 설치해 시범 운영한다.

리치마트, 상주초등학교, 상주경찰서, 경북대학교 상주 캠퍼스 버스정류장 등 유동 인구가 많고 간접흡연 피해가 있는 7곳에 설치됐다.

벨을 누른 뒤 10여초 후에 금연 안내방송이 나와 누가 눌렀는지 알 수 없어 흡연자와 비흡연자 사이에 발생할 수 있는 갈등을 막는다.

이인수 보건소장은 “금연벨 설치로 간접흡연으로부터 시민 건강을 보호하고 쾌적한 도시환경을 만드는데 더욱 힘쓰겠다”라고 말했다.

