KTB證, 유진저축은행 경영진 새로 선임

황준호 KTB證그룹전략부문 대표, 유진저축은행 대표로 선임

[아시아경제 이민우 기자] KTB투자증권이 최근 인수한 유진저축은행에 KTB투자증권 출신으로 구성된 새 경영진을 출범시켰다.

유진저축은행은 21일 주주총회 및 이사회를 열고 신임 경영진을 선임했다고 이날 밝혔다. 황준호 KTB투자증권 그룹전략부문 대표가 대표로 선임됐다. 김정수 전 KTB투자증권 경영지원부문장이 경영총괄 부사장을 맡게 됐다. 이사회 의장에는 하나금융투자 대표를 역임한 임창섭 전 하나금융지주 부회장이 선임됐다.

황 대표는 34년간 증권업계에서 잔뼈가 굵은 대표적 전략가로 꼽힌다. 서울대 경영학과, 서울대 대학원 국제경영학(석사) 및 와튼스쿨 경영전문대학원(MBA)을 졸업했다. 대우증권 부사장을 역임하고 2018년 KTB투자증권으로 자리를 옮겨 그룹전략부문 대표를 지냈다.

황 대표는 "기존 사업구조에 새로운 성장동력을 더해 최상위권 저축은행으로 성장해 나갈 것"이라며 "디지털 전환이라는 시대적 흐름에 따라 '고객에게 더 편리하고, 빠르고, 좋은 금리를 제공하는 디지털뱅크'를 목표로 회사의 역량을 집중할 계획"이라고 말했다.

한편 KTB투자증권은 지난 8일 금융위원회에서 유진저축은행과 유진에스비홀딩스와의 합병을 승인함에 따라 유진저축은행 인수작업을 마무리하고 경영권을 확보한 바 있다.

