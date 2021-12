이어지는 난민행에…국경장벽 세우는 유럽

[아시아경제 조현의 기자] 유럽 국가들이 중동, 중앙아시아, 아프리카 난민들의 유입이 이어지자 이를 막기 위해 장벽 설치에 나섰다.

최근 벨라루스가 중동지역에서 난민을 데려와 유럽연합(EU) 회원국인 폴란드, 리투아니아, 라트비아 국경으로 몰아내자 이들 국가는 군경을 동원해 국경 경비를 강화하는 한편 국경 장벽 설치를 추진하고 있다.

지난 10월에는 이들 3개국과 헝가리, 체코, 슬로바키아, 오스트리아, 덴마크, 그리스, 키프로스, 불가리아, 에스토니아 등 9개 회원국이 EU 집행위원회에 장벽설치 비용 지원을 요청했다. 이들 국가 대부분은 서유럽으로 향하는 난민의 주요 통과국이다.

폴란드는 벨라루스 접경 지역을 비롯해 약 400㎞의 국경에 3㎞ 폭의 출입통제 지역을 설정하고 군경이 삼엄한 경계를 펼치고 있다. 난민이 넘어오지 못하도록 우선 국경 지역에 임시로 철조망을 설치했으며 앞으로 콘크리트 장벽 등 영구적인 시설물로 대체할 계획이다.

그리스는 탈레반 정권이 들어선 아프가니스탄발 이주민과 난민이 대거 몰려들자 국경 경비를 더욱 강화했다. 최근 터키와 국경에 26㎞의 철제 펜스를 완공한 데 이어 EU가 내년 예산에서 그리스의 국경 장벽 설치, 감시장비 확충 비용을 배정하도록 요청할 예정이다.

지난 2015∼2016년 중동과 북아프리카 지역 난민이 대규모로 EU에 들어온 이후에도 EU 회원국 국경 곳곳에선 난민의 진입이 이어지고 있다.

한해 100만 명이 넘는 이주민과 난민이 EU 국경을 넘은 2015년 난민 위기 때에는 못 미치지만 유럽행 난민 수는 팬데믹으로 국가 간 이동이 줄었음에도 최근 증가하고 있다. EU 통계에 따르면 올해 들어 지난달까지 EU 국가로 이주민과 난민 16만여 명이 들어왔다. 이는 지난해보다 70%, 팬데믹 이전인 2019년에 비해서도 45% 늘어난 수준이다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr