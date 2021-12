임직원들이 겨울옷 기부…KTB금융그룹 '사랑의 희망옷방' 캠페인

[아시아경제 이민우 기자] KTB금융그룹 임직원들이 동절기 의류를 모아 취약계층에게 전달했다.

KTB금융그룹은 이 같은 '사랑의 희망옷방' 캠페인을 지난 6일부터 17일까지 진행했다고 21일 밝혔다.

영등포구자원봉사센터 주관으로 진행한 이번 행사를 통해 임직원들의 동절기 의류를 후원 받아 서울시립영등포보현종합지원센터 서비스 이용인과 거리 노숙인 등 취약계층에게 전달한 것이다.

의류전달식은 서울 영등포구 여의도 KTB금융그룹 본사에서 진행됐다. KTB금융그룹 ESG위원장인 최석종 부회장이 김찬숙 영등포구자원봉사센터장과 임도영 서울시립영등포보현종합지원센터장에게 동절기 의류를 전달하고, 향후 봉사활동 및 지원방안에 대한 논의했다.

최 부회장은 "취약계층의 따뜻한 겨울나기와 건전한 기부문화 정착에 도움이 되길 바란다"며 "KTB금융그룹은 앞으로도 꾸준히 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 확대하고 사회적 가치 실현에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 KTB금융그룹은 지난달 환경보호 및 임직원 건강 증진을 위해 여의도 인근 공원에서 플로깅(Plogging) 행사를 진행했다. 플로깅은 산책하며 쓰레기를 줍는 활동이다. 이와 함께 실내에서도 가능한 비대면 숲가꾸기 ‘집씨통’ 행사도 진행했다. ‘집씨통’은 노을공원시민모임에서 주최하는 행사로 쓰러진 나무를 재활용해 만든 나무화분에 씨앗을 심어 가정에서 키운 후 노을공원 나무자람터에 식재하는 활동이다. KTB금융그룹 임직원은 올 겨울 200개의 나무화분을 키워 내년 봄 나무자람터로 돌려보낼 계획이다.

