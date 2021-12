삼성자산운용, KODEX 미국 메타버스 나스닥 액티브 ETF 상장

총 보수 연 0.5%로 동시 상장 액티브 ETF 중 최저

[아시아경제 이민지 기자] 삼성자산운용은 미국 나스닥 시장에 상장한 메타버스 관련 기업에 투자하는 ‘KODEX 미국 메타버스 나스닥 액티브 ETF’를 22일 상장한다고 밝혔다.

삼성자산운용은 지난 6개월 간 미국 나스닥 거래소, 유노(Yewno: 빅데이터 기반의 지수 개발 엔진을 보유한 미국 소재 회사)와 함께 6개월간 협업해 나스닥 유노 메타버스 지수와 함께 해당 ETF의 비교지수를 공동개발하는 작업을 진행했다. 이 지수는 메타버스 관련 종목을 플랫폼, 장비, 콘텐츠로 분류하고 노출도에 따라 유노의 AI엔진을 이용해 각각 8종목을 선정한다. 이외에도 메타버스와 관련성이 높은 16개 종목을 더해 40여 종목으로 구성된다. 플랫폼 업종에는 마이크로소프트, 메타 등이 포함되고, 장비 업종에는 엔비디아, 퀄컴 등이, 콘텐츠 관련주에는 넷플릭스, 디즈니 등의 종목이 포함된다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “아직 메타버스 시장의 태동기로, 페이스북(메타)을 포함한 많은 기업들이 차세대 사업으로 메타버스를 천명하고 있다는 점에 주목해 종목 편출입이 자유로운 액티브 ETF가 적합하다고 판단”했다며 “메타버스 시장이 성숙할수록 타사와 차별성이 드러날 것”이라고 말했다.

한편, 삼성자산운용은 지난 6월 업계최초 출시한 ‘삼성글로벌메타버스펀드’를 운용하고 있다. 현재 설정액 규모는 1561억 원으로 투자자들의 높은 관심을 받고있다.

