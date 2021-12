하나은행, 오렌지플래닛 과 스타트업 육성을 위한 업무협약

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 오렌지플래닛과 '금융-게임'을 연계한 스타트업 성장지원의 전략적 동반자 관계를 구축하고 스타트업 육성, 발굴을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

하나은행은 스타트업 지원을 통한 상생협력과 생활금융 관련 신사업발굴을 목적으로 2015년 ‘하나 원큐(1Q) 애자일랩’을 설립 하였으며 현재까지 12개 기수, 총 134개 기업을 발굴 육성하며 다양한 협업 성공사례를 창출하고 있다.

‘오렌지플래닛’은 국내 게임시장의 대표기업‘스마일게이트’에서 차세대 창업가 지원을 위해 설립한 창업재단으로 2014년 이후 현재까지 총 272개의 스타트업을 지원하고, 누적 투자금액 4433억원, 약 4000여 개의 일자리 창출이라는 성과를 올렸다. 또한 수도권에 편중된 창업 지원 프로그램을 부산, 전주 등의 지역센터를 통해 확대 운영하며 지역 스타트업 발전에도 기여하고 있다.

양사는 이번 업무협약을 통해 ▲ '오렌지플래닛' 전용 오피스 내 ‘하나 원큐 애자일랩’입주를 통한 공간협력 ▲혁신기업 성장 지원을 위한 스타트업 공동투자 ▲스타트업 육성, 지원 프로그램 업무 협력을 진행하고 향후 협력 범위를 더욱 확대할 예정이다.

하나은행 데이터&제휴투자본부 관계자는“하나 원큐 애자일랩 과 오렌지플래닛의 스타트업 발굴, 육성 프로그램 등을 통해 국내 스타트업들의 성공 가능성을 높이길 기대한다”며“향후에도 이종산업과의 협력을 통해 디지털 기업을 지향하고 생활 속 플랫폼 생태계 구축을 지속적으로 추진해가겠다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr