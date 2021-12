곡성군, 찾아가는 보건복지분야 우수사례 경진대회 전국 대상

생활밀착형 지원체계 마련과 사업 정착 확산에 기여

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 전남 곡성군은 행정안전부 주관 2021년 주민자치형 공공서비스 구축사업 ‘찾아가는 보건복지분야 우수사례 경진대회’ 에서 대상을 수상했다고 21일 밝혔다.

대상 수상으로 곡성군은 행정안전부 장관 표창과 재정인센티브 2,100만원을 확보하게 됐다.

곡성군은 지역 특성에 맞는 생활밀착형 지원체계 마련과 사업 정착 및 확산에 기여한 공로를 인정받았다.

곡성군은 전국 최초로 원스톱(ONE-STOP) 주민 중심 공공복지서비스 통합지원 전달체계를 구축했다.

복지 관련 업무를 담당하는 조직을 개편해 행정안전부, 보건복지부, 여성가족부 등으로 분산된 보건복지 사업들을 통합적으로 제공하는 것이 핵심이다.

이를 통해 주민 불편을 해소하고, 서비스 중복 지원 등의 문제를 해결했다.

또한 업무 집중으로 지역 보건 복지 문제해결력을 높였다는 평가를 받았다.

또한 전달체계 조직개편으로 인해 지역 내 각 기관별 복지서비스를 연계하는 구심점 역할도 강화됐다.

최근 곡성군이 10,901가구를 대상으로 복지사각지대 위기가구 발굴 자체 특별기획조사를 실시할 수 있었던 것도 전달체계 개편이 선행됐기 때문에 가능했다.

조사를 통해 곡성군은 민간자원과 활발한 보건복지 연계 협력사업 추진하는 등 촘촘한 그물망 복지를 실현하고 있다.

또한 곡성군은 읍면에 맞춤형 복지팀 설치를 확대하고, 간호직 공무원을 배치했다. 찾아가는 보건복지 방문 상담과 전문적인 복지 인프라를 확대한 것이다.

주민 중심의 민관협력 네트워크 구축에도 힘을 쏟았다.

11개 읍면 지역사회보장협의체를 통해 주민이 직접 지역의 문제를 해결할 수 있도록 마을복지계획을 실행할 수 있도록 돕고 있다.

곡성군은 앞으로 읍면 종합상담창구 내실화, 복지사각지대 발굴 체계 활성화, 통합사례관리 역량강화 등 주민 체감형 복지 실현에 앞장선다는 계획이다.

군 관계자는 “이번 성과는 민관이 소통하고 협력해 왔기 때문에 가능했다. 주민에게 더 가까이 다가가고 모두가 함께할 수 있는 따뜻하고 촘촘한 복지서비스를 위해 계속 노력하겠다.”라고 말했다.

곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자 cha6960@asiae.co.kr