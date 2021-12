락앤락, 10년 연속 ‘베트남 소비자 신뢰 100대 브랜드’ 수상

베트남 10대 핵심 산업 ‘생활용품·인테리어’ 분야 1위 기록

[아시아경제 김희윤 기자] 락앤락은 '2021 베트남 소비자가 신뢰하는 100대 브랜드'로 선정됐다고 21일 밝혔다.

'소비자가 신뢰하는 100대 브랜드'는 베트남 대표 경제지인 베트남 이코노믹 타임스 산하 소비자 잡지가 매년 주관하는 시상이다. 올해 패션, 화장품, 식음료, 가전용품 등 베트남 전역의 500여 브랜드를 대상으로 진행됐다.

락앤락은 소형가전과 텀블러 부문에서 10년 연속 수상을 기록했다. 베트남 10대 핵심 산업 카테고리 중 '생활용품·인테리어' 분야에는 1위 기업으로 이름을 올렸다.

락앤락 측은 소형가전과 텀블러는 우수한 품질과 기능을 비롯해 인테리어와 어울리는 세련된 디자인, 브랜드 파워 등에서 전반적으로 높은 점수를 받았다고 설명했다.

천해우 락앤락 동남아영업총괄 전무는 "올해 3분기 코로나19 심화로 어려움이 있었지만 베트남 소비자들에게 신뢰받는 브랜드로 확고히 자리매김해 감사히 생각한다"며 "베트남 소비자들에 대한 이해를 토대로 현지화 전략을 펼치겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr