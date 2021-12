삼성ENG-롯데케미칼, 암모니아 기반 청정수소 생산 실증사업

총 9개 기업·기관 컨소시엄 구성해 국책과제 수행

탄소중립 위한 수소추출 기술 개발 및 인프라 확보

삼성엔지니어링과 롯데정밀화학·롯데케미칼 등이 정부산하 연구기관·대학과 컨소시엄을 구성해 암모니아 기반 청정수소 생산을 위한 국책사업에 참여한다.

21일 삼성엔지니어링에 따르면 이 컨소시엄은 산업통상자원부 산하 에너지기술평가원의 '암모니아 기반 청정수소 생산 파일럿 플랜트 실증화' 사업 수행기관으로 선정됐다.

컨소시엄은 삼성엔지니어링·롯데정밀화학·롯데케미칼 3개 기업과 4개 연구기관(한국에너지기술연구원·한국화학연구원·가스안전연구원·미래기준연구소),2개 대학(충남대·국민대) 등 총 9곳이 참여했다.

컨소시엄은 암모니아를 기반으로 연간 800t 규모의 수소를 생산하는 실증 플랜트를 롯데정밀화학 울산 공장에 건설하고, 상용화 수준인 연간 1만6000t급 수소생산 플랜트 설계를 개발할 계획이다. 국책과제 수행기간은 2021년 11월부터 48개월이다. 총 예산 262억원 중 148억은 정부가, 114억은 컨소시엄 참여 기업이 출자한다.

삼성엔지니어링은 파일럿 플랜트 설계 및 조달, 시운전을 담당하고 롯데케미칼은 고효율 암모니아 분해시스템(반응기) 개발을 맡는다. 롯데정밀화학은 기존 암모니아 플랜트 운영 인프라를 활용해 국책과제에 참여한다.

이번 국책과제는 탄소 중립을 위해 암모니아 분해 수소 추출 기술을 개발하고 관련 인프라를 확보하는 것으로, 국내 최초 상용화를 목적으로 한 암모니아 분해기술 개발과 실증이라는 점에서 의미가 크다고 삼성엔지니어링 측은 설명했다.

최성안 삼성엔지니어링 사장은 "국내 수소 경제 활성화를 위한 의미 있는 사업에 각 분야에서 최고의 전문성을 보유한 파트너사들이 힘을 합치게 됐다"며 "전 세계 수많은 중대형 암모니아 프로젝트 수행 경험에서 얻은 삼성엔지니어링만의 기술과 노하우를 바탕으로 이번 국책과제를 성공적으로 수행해 청정암모니아와 청정수소 분야의 선두기업으로 거듭나겠다"라고 말했다.

김교현 롯데그룹 화학군 총괄대표 및 롯데케미칼 대표이사 부회장은 "청정 암모니아 열분해를 통한 청정수소 생산은 향후 가장 경쟁력 있은 수소 공급 수단"이라며 "국내 최고 산·학·연 협력을 통해 국산 기술 개발을 추진, 국내 청정수소 수요의 30%를 롯데화학이 공급하고 유기적 협력을 통해 적극적인 수소사업 로드맵을 실현해 나갈 것"이라고 강조했다.

김용석 롯데정밀화학 대표이사는 "롯데정밀화학은 동북아의 24%, 국내 70% 가량의 암모니아 유통을 담당하고 있으며 50년 이상 암모니아 생산·저장·유통·활용에 걸친 풍부한 경험을 보유하고 있다"며 "금번 실증과제를 통해 세계 최초로 한 사이트에서 암모니아 수입-이송-저장-열분해 수소 추출-활용에 이르는 완전한 암모니아-수소 에너지 패스웨이를 실현할 것"이라고 말했다.

