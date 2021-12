경찰청·과기부, 정보통신기술 기반 '첨단과학치안' 실현 협력

ICT 기반 대국민 치안 서비스 고도화 추진

과학치안 공공정보통신기술 연구개발센터 설치

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 21일 과학기술정보통신부 산하 한국전자통신연구원(ETRI), 정보통신기획평가원(IITP)과 과학치안 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 과학치안 공공정보통신기술 연구개발센터 현판식을 개최했다.

이번 협약을 통해 각 기관들은 정보통신기술 활용 치안 분야 국가연구개발사업 추진을 확대하고 데이터 공유 및 활용, 연구성과의 현장 실증 및 활용 확산 등에 힘을 모으기로 했다.

이를 위해 ▲정보통신기술 활용 과학치안 국가 연구개발사업 강화 ▲디지털 뉴딜 관련 정보통신기술 연구개발에 필요한 데이터의 공유 및 활용 ▲정보통신기술 연구개발성과의 치안분야 실증 및 활용 확산 ▲과학치안 인력의 정보통신기술·소프트웨어(SW) 전문역량 강화 협력 ▲과학치안 공공정보통신기술 연구개발 전담부서의 설치 등을 추진한다.

협약의 실효성을 위해 이들 기관은 '정보통신기술기반 치안 수요 발굴을 위한 협의체'를 구성하고, 정보통신기술 기술동향 공유 및 치안분야 정보통신기술 연구개발 신규사업 발굴 등을 목표로 운영하기로 했다.

아울러 한국전자통신연구원 내 과학치안 정보통신기술 전문연구센터를 설립, 공동으로 연구개발한 사업의 결과물을 바탕으로 국민과 현장 경찰관 수요를 반영해 신종 기법 범죄 등 치안 관련 현안 이슈에 신속한 기술 대응이 가능하도록 운영할 계획이다.

김창룡 경찰청장은 "국민의 안전을 위협하는 신종 디지털 범죄가 급증함에 따라 경찰의 치안활동에도 정보통신기술의 융합은 이제 빼놓을 수 없는 과제"라며 "이번 협약을 바탕으로 다양해지는 신종범죄와 위험에 경찰 조직이 선제적으로 대응해 '국민이 안전한 사회'를 구현할 수 있는 계기가 되도록 하겠다"고 말했다.

조경식 과기정통부 2차관은 "경찰청과 정보통신기술 연구개발 기관들과의 업무협약 체결을 계기로 앞으로 많은 성과가 도출되기를 기대한다"고 전했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr