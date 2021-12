국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고

CJ, 식품·엔터 등 호조세

[아시아경제 박지환 기자] 국내 증시의 큰손인 국민연금이 12월 들어 본업은 물론 자회사들의 실적 성장세가 두드러진 한화·CJ 등 그룹주들을 대거 매수하고 있다. 반면 오미크론 확산세로 실적 회복세가 지연될 것으로 보이는 한국콜마와 내년 나쁘지 않은 실적 전망에도 장기 성장성이 부재한 것으로 평가받는 GS건설·아이에스동서 등의 건설업종 비중을 줄인 것으로 나타났다.

21일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 이달 들어 전날까지 국민연금이 5% 이상 지분을 보유한 종목 중 지분을 늘린 곳은 총 3개사로 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,650 전일대비 100 등락률 +0.32% 거래량 104,005 전일가 31,550 2021.12.21 12:15 장중(20분지연) 관련기사 [재계 미래로 뛴다②] 발빠른 8월인사…체질 확 바꾼 한화"시각장애인도 새해맞는 기쁨 함께하자" 한화 21년째 점자달력 배포30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획 close (7.67→7.78%), CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 85,600 전일대비 900 등락률 +1.06% 거래량 20,776 전일가 84,700 2021.12.21 12:15 장중(20분지연) 관련기사 지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생이병철 삼성 창업주 34주기 추도식…美출장 이재용은 불참(종합)[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close (7.58→7.61%), 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 316,500 전일대비 1,500 등락률 +0.48% 거래량 7,010 전일가 315,000 2021.12.21 12:15 장중(20분지연) 관련기사 국민연금이 12월 콕 찍은 주식은?[클릭 e종목] "효성화학, 원가 부담↓ 성장 기대감↑"[클릭e종목]"효성화학, 폴리케톤 사업 흑자 전망" close (9.86→9.97%) 등으로 집계됐다. 공통적으로 향후 뚜렷한 실적 개선세가 지속될 것으로 예상되는 곳들이다. 특히 지주회사인 한화와 CJ는 본업 호조에 더해 자회사들의 뚜렷한 실적 개선세, 적극적인 미래 성장 산업 확보 움직임 등이 선택 배경으로 꼽힌다.

CJ는 식품, 생명공학, 물류·유통, 엔터테인먼트·미디어 등 그룹내 4대 핵심 사업군에서 고른 실적 호조세를 보이며 내실있는 성장을 거듭하고 있다는 평가가 나온다. CJ의 올 4분기 연결 기준 영업이익은 5241억원으로 전년 대비 54.97% 증가할 것으로 전망된다. 내년 연간 영업이익은 2조2594억원으로 올 연간 추정치 2조77억원 대비 12.5% 증익이 기대된다. 제일제당의 식품·바이오 사업 호조세와 대한통운의 물동량 증가, ENM의 광고·콘텐츠 판매 호조와 티빙의 성장 등이 실적 상승세를 이끌고 있다는 분석이다. 더불어 지난달 2023그룹 중기 비전 발표를 통해 향후 3년간 그룹 전반의 4대 성장엔진(문화·플랫폼·건강·지속가능성)에 10조원에 달하는 투자를 단행하기로 결정한 점도 호재 거리다.

한화는 고강도 사업 구조조정을 통해 수익성 위주로 선택과 집중에 나선 결과가 실적 개선세로 증명되고 있다. 한화는 지난해 미래성장성이 떨어지는 무역부문을 과감히 통폐합하고, 경쟁력이 떨어지는 철강·식품 등의 사업을 정리했다. 대신 태양광·수소 등 그린 뉴딜 테마에 대응할 수 있는 포트폴리오를 구축했다. 이봉진 한화투자증권 연구원은 "올해 한화의 지배주주순이익은 853억원으로 전년 214억원 대비 299% 증가할 전망"이라고 말했다.

효성화학의 경우 내년부터 본격적인 실적 개선세가 나타날 것으로 예상되는 점이 국민연금의 선택 배경으로 꼽힌다. 효성화학의 내년 매출액은 올해 연간 실적 예상치보다 23% 늘어난 3조1743억원으로 3조원 시대를 처음 열 것으로 보인다. 영업이익도 50%대 성장세로 3000억원에 이를 것이란 게 증권가의 전망이다.

국민연금은 GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 41,550 전일대비 450 등락률 +1.09% 거래량 163,212 전일가 41,100 2021.12.21 12:15 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일GS건설, 3476억원 규모 공급 계약 체결[e공시 눈에 띄네]코스피-1일 close (13.55→13.06%), 신세계푸드 신세계푸드 031440 | 코스피 증권정보 현재가 84,300 전일대비 1,000 등락률 -1.17% 거래량 1,426 전일가 85,300 2021.12.21 12:13 장중(20분지연) 관련기사 신세계푸드, 신세계아이앤씨와 201억 규모 ERP시스템 공급 계약[클릭 e종목]"신세계푸드, 내년에도 실적 개선 지속할 것"신세계푸드, 3분기 실적 개선세 지속…신사업 순항 close (10.88→10.68%), 한국콜마 한국콜마 161890 | 코스피 증권정보 현재가 40,650 전일대비 300 등락률 +0.74% 거래량 24,847 전일가 40,350 2021.12.21 12:15 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-24일화장품株 '위드코로나' 화장발 안받네...목표가 줄하향[클릭e종목]"한국콜마, 4분기 이후 실적 회복…투자의견↑" close (8.69→8.27%), DL DL 000210 | 코스피 증권정보 현재가 62,700 전일대비 600 등락률 -0.95% 거래량 27,488 전일가 63,300 2021.12.21 12:15 장중(20분지연) 관련기사 M&A 필요한 3조원, 두달반만에 마련한 비결은[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일부산국제금융센터 문현혁신도시 복합개발 3650억 PF close (8.82→8.26%), 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 183,500 전일대비 1,000 등락률 +0.55% 거래량 80,675 전일가 182,500 2021.12.21 12:15 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일금호석유화학, OCI와 자기주식 교환 및 자기주식 소각 결정증시 관망 속…5% 이상 초고배당 기업 노려라 close (6.86→6.67%), 아이에스동서 아이에스동서 010780 | 코스피 증권정보 현재가 43,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 29,360 전일가 43,450 2021.12.21 12:15 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일아이에스동서, 인천 주안동 삼영아파트 재건축 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-19일 close (6.15→5.60%) 등에는 포트폴리오 비중을 줄이는 선택을 했다. GS건설, 아이에스동서 등 건설주들은 내년 상반기까지 나쁘지 않은 실적이 예상되지만 추가 성장 동력 확보가 과제로 거론된다. 이광수 미래에셋증권 연구원은 "내년 건설업종은 부동산 시장 변동성 확대와 해외건설 시장 발주 지연이 우려된다"며 "이익은 증가할 수 있겠지만 성장성 우려가 제기될 가능성이 높아 보인다"고 밝혔다. 한국콜마는 올 3분기 전년 동기 대비 32% 감소한 128억원의 영업이익을 올리는 데 그쳤다. 시장 기대치(230억원) 대비 44% 하회하는 어닝쇼크를 기록했다. 지난달 위드코로나 시행으로 실적 기대감이 높아졌지만 최근 오미크론 확산세로 실적 회복세가 다소 지연될 것이란 게 증권가의 예상이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr