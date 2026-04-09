세븐일레븐 사전예약에 3040 몰려

버터떡, 이마트서 일주일 만에 2만개 판매

먹거리 트렌드가 사회관계망서비스(SNS)를 타고 빠르게 변화하는 가운데 황치즈와 버터떡 등 최근 대유행한 제품이 시장에 풀리는 족족 높은 판매량을 기록하며 큰 관심을 이어가고 있다.

9일 유통업계에 따르면 세븐일레븐은 지난 6일 선착순으로 오리온 오리온 close 증권정보 271560 KOSPI 현재가 130,200 전일대비 200 등락률 +0.15% 거래량 13,936 전일가 130,000 2026.04.09 10:08 기준 관련기사 초코파이·불닭 '킹달러'에 웃었다…K푸드社, 외화자산 급증 [클릭e종목]“오리온, 배당락 이후 주가 하락은 기회” 오리온, 전 계열사 대상 에너지 절감…차량 5부제 도입 전 종목 시세 보기 의 '촉촉한 황치즈칩'을 총 500명에게 판매한다며 사전예약을 받았다. 사전예약은 불과 20분 만에 종료됐다.

세븐일레븐은 지난 6일 선착순으로 오리온의 '촉촉한 황치즈칩'을 총 500명에게 판매한다며 사전예약을 받았다. 세븐일레븐 SNS 계정 캡처본. AD 원본보기 아이콘

'촉촉한 황치즈칩'은 지난 2월 한정판 출시 이후 큰 주목을 받으며 2주 만에 '품절 대란'을 일으킨 제품이다. 오리온이 제작한 초도물량 38만박스가 순식간에 팔리면서 이후 중고 시장에서 웃돈을 5배까지 주고서야 살 수 있을 정도였다. 세븐일레븐은 오는 25일부터 제품 수령이 가능하고, 8개입 2박스를 한 번에 구매하는 경우에만 살 수 있다고 사전예약 조건을 걸었으나 이를 구매하고자 했던 소비자에게 큰 제약이 되지 않았던 것으로 보인다.

세븐일레븐에 따르면 사전예약자의 연령대는 30대가 46%로 가장 많았고 ▲40대 45% ▲20대 6% ▲50대 이상 3% 순이었다. SNS에서 MZ 세대를 중심으로 달고 짠 맛이 동시에 이어지는 황치즈 트렌드가 시작돼 화제가 된 메뉴를 경험하고자 하는 수요가 높은 3040세대로 확산하는 분위기다.

해당 제품 제조사인 오리온은 현재 제품 생산에 집중하고 있다. 이달 넷째 주부터 재판매 예정이며 추가 생산 물량은 원재료 수급 상황을 고려해 총 20만박스로 결정됐다. 추후 또다시 추가 생산을 하게 될지, 상시 판매를 하게 될지는 시장 상황을 살핀 뒤 검토할 계획이라는 것이 오리온 측 입장이다. 오리온 관계자는 "추가 생산물량은 유통처별로 순차 판매를 시작할 계획"이라며 "온·오프라인에서 판매 예정"이라고 설명했다.

황치즈와 함께 유행하고 있는 일명 '버터떡' 제품도 출시 직후 큰 인기를 끌고 있다.

신세계푸드가 지난달 출시한 버터떡 제품. 신세계푸드 제공. 원본보기 아이콘

지난달 31일 이마트 베이커리에서 판매를 시작한 신세계푸드 신세계푸드 close 증권정보 031440 KOSPI 현재가 48,100 전일대비 150 등락률 +0.31% 거래량 1,072 전일가 47,950 2026.04.09 10:08 기준 관련기사 [Why&Next]개정 상법 후폭풍…이마트, 신세계푸드 편입 '제동' 트레이더스 판매 1위 '고메 버터떡'…전국 이마트 확장 [오늘의신상]미나리가 간편식에…신세계푸드 '한우미나리곰탕' 출시 전 종목 시세 보기 의 '버터떡'은 일주일 만에 누적 판매량 2만개를 돌파했다. 이 제품은 앞서 먼저 판매를 시작한 트레이더스 베이커리에서는 일평균 판매량 3000개를 넘어서며 판매 순위 1위를 기록한 바 있다. 신세계푸드 관계자는 "이마트 내 베이커리에서 현재 판매 순위 3위"라며 "출시 직후 굉장히 빠르게 상위권에 진입한 케이스"라고 설명했다.

이디야커피의 '연유뿌린 버터떡'도 여전히 판매량이 높은 상황이다. 지난 2월 버터떡 유행 초기에 '연유뿌린 버터쫀득모찌'라는 이름으로 내놓은 이 제품은 출시 초기 대비 판매량이 300% 이상 급증해 일부 매장에서 품절 사태가 벌어진 적 있다. 당시 소비자 수요를 생산이 따라가질 못하면서 일부 가맹점주의 발주까지 제한할 정도였다. 이디야커피 관계자는 "점포당 발주 수량 제한은 풀었으나 여전히 전체 메뉴 기준 상위 10위 내에 진입해 있다"며 "음료에 준하는 판매량과 매출을 기록하고 있다"고 설명했다.

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버터떡 관련 제품은 최근 지속해서 출시되고 있다. 파리바게뜨는 최근 '버터쫀떡'을 한정판으로 내놨고, 디저트 브랜드 노티드도 지난달 '버터떡 5종 세트'를 선보였다. CU와 GS25, 세븐일레븐, 이마트24 등 주요 편의점 업체들도 다양한 버터떡 제품을 판매하고 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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