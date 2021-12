신보-기업銀, 비대면·디지털 금융 활성화 '맞손'

[아시아경제 이광호 기자] 신용보증기금은 IBK기업은행과 포스트코로나 시대를 대비하고 정부의 디지털 뉴딜 정책을 뒷받침하기 위해 ‘비대면·디지털 금융 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 21일 밝혔다.

협약에 따라 양 기관은 신보의 이지원(Easy-One) 보증 시스템과 기업은행의 비대면 채널을 연계해 보증과 대출을 한 번에 신청할 수 있는 비대면 시스템을 내년도 상반기 내 도입한다는 계획이다.

이에 따라 고객은 영업점 방문 없이 기업은행 모바일 앱에서 보증 및 대출 신청, 서류제출, 전자약정 등의 업무를 처리할 수 있게 된다.

이지원 보증은 지난해 5월 출시한 신보의 온라인 전용 보증상품이다. 디지털 신기술을 활용한 공공서비스 혁신 사례로 정부의 ‘한국판 뉴딜 중점 추진과제’에도 선정된 바 있다.

또한 양 기관은 상거래 신용지수 활성화 및 기업 데이터 교류 확대를 위한 상호 협력도 강화해 나갈 계획이다.

신보는 기업은행에 금융기관 최초로 상거래 신용지수를 개방하고 우대 금융상품 마련 등에 협력하는 한편, 기업이 금융거래에 필요한 서류를 온라인으로 쉽게 제출하고 기관간 공유할 수 있도록 기업 데이터 교류 확대도 추진할 예정이다.

