오픈뱅킹 시행 2년, 순가입자수 3000만명 돌파

[아시아경제 김진호 기자] 금융위원회는 오픈뱅킹 전면 시행 2년 만에 순가입자수 3000만명을 돌파했다고 21일 밝혔다. 오픈뱅킹은 금융결제망 개방을 통한 금융혁신 촉진을 위해 지난 2019년 12월 18일에 전면 시행됐다.

금융위에 따르면 출범 2년 만에 누적 거래량은 83억8000만건을 넘어섰다. 매일 약 2000만건, 1조원의 거래가 오픈뱅킹을 통해 처리되고 있다.

전체적으로 잔액조회(68%), 출금이체(21%), 거래내역 조회(6%) 등 계좌 관련 기능의 이용 비중이 높은 것으로 나타났다. 최근 추가된 카드 및 선불정보 관련 기능도 꾸준히 이용량이 증가하고 있다. 오픈뱅킹은 현재 120여개의 참여기관 앱에서 이용이 가능하다.

금융위는 그간 추진성과를 바탕으로 오픈뱅킹을 넘어 오픈파이낸스로의 발전을 위한 향후 추진방향을 마련하겠다고 밝혔다.

구체적으로 은행의 계좌정보 및 이체기능 개방에 초점을 둔 오픈뱅킹 개념을 여타업권 및 상품 추가 등을 통해 포괄적으로 확장할 계획이다. 또 타 서비스 및 산업과의 연계 기반을 마련해 금융서비스의 혁신과 경쟁을 촉진하고 기존 금융서비스의 금융서비스 플랫폼화 지원할 방침이다.

