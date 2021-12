카카오뱅크, 한정판 '26주적금 위드 카카오페이지' 출시

[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크는 종합 콘텐츠 플랫폼 카카오페이지와 함께 '26주적금 위드(with) 카카오페이지'를 출시한다고 21일 밝혔다. 가입기간은 이날부터 내년 1월 3일까지 2주간이다.

'26주적금 위드 카카오페이지'는 카카오뱅크의 '26주적금'에 카카오페이지 캐시 혜택을 함께 담은 상품이다. 적금 계좌를 개설하고 매주 연속으로 자동이체 납입에 성공하면, 총 7회에 걸쳐 최대 1만 7000원 상당의 캐시 쿠폰을 받을 수 있다.

해당 캐시를 이용해 카카오페이지에서 웹툰과 웹소설, 드라마와 영화, 도서 등 총 8만여 종에 이르는 콘텐츠를 감상할 수 있다. 1인 1계좌만 개설할 수 있다. 이번 카카오페이지와의 협업은 카카오뱅크가 생활 속 금융혜택 확대를 목표로 다른 기업들과 함께 만들어 가는 '파트너적금 4호'이다.

카카오뱅크 관계자는 "웹툰, 드라마, 영화 등 고객이 평상시 자주 이용하는 분야에서 혜택을 받을 수 있도록 만든 상품"이라며 "26주적금이 일상에서의 소확행과 맞닿아 있는 만큼 앞으로 다양한 업종의 파트너사와 제휴를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

