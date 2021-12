하나은행, 점프컴퍼니와 '프롭테크 플랫폼 협력 사업' 업무협약

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 프롭테크 전문기업 점프컴퍼니와 '프롭테크 플랫폼 협력 사업'을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

점프컴퍼니는 지식산업센터 전문 플랫폼 ‘점프’와 부동산 자산관리 솔루션 ‘점프에셋’ 등을 통해 상업용 부동산 시장에 IT기술을 적용해 이용자의 분양·매매·임대 등의 부동산 서비스를 손쉽게 도와주는 프롭테크 전문기업이다.

이번 협약을 통해 하나은행은 점프컴퍼니의 플랫폼 ‘점프’ 서비스를 이용하는 중소기업과 개인사업자들을 위해 지식산업센터 등 상업용 부동산에 대한 중도금·잔금대출 등의 금융서비스를 제공키로 했다. 또한, 상업용 부동산 임대 관리의 편의성 제고를 위한 임대료 자동납부 전용 기업카드를 개발하여 제공하는 등 다양한 제휴 사업에도 협력키로 했다.

또한, 하나은행은 점프컴퍼니의 서비스 경쟁력 강화와 경영의 효율성을 높이기 위해 부동산 시설 종합관리 서비스 사업부문에 있어서 별도의 독립적인 회사분할 시 필요한 자금조달 지원에도 나설 예정이다.

이동현 하나은행 기업사업본부장은 “빠르게 성장하고 있는 프롭테크 시장에 발맞춰, 하나은행은 경쟁력 있는 스타트업을 발굴하여 협력 및 투자를 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

