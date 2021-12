롯데물산, 송파구 1인가구·의료진 지원

[아시아경제 조인경 기자] 롯데물산이 21~22일 양일간 송파구청과 함께 코로나19로 어려운 시기를 보내고 있는 송파 지역 내 1인가구를 대상으로 사랑 나눔 활동을 진행한다.

독거노인과 청년, 여성, 중장년 등 송파구 관내 1인가구 200세대에게 롯데물산 임직원들이 준비한 '함께해요! 토닥토닥 해피박스(Happy Box)'를 카드와 함께 연말 선물로 전달한다. 해피박스에는 총 25종의 간편식과 생필품이 들어있다.

송파구 보건소, 올림픽공원, 문정법조단지 등 관내 선별진료소 3개소의 의료진 400여명을 위해서는 크리스마스 쿠키세트와 겨울 동안 따뜻한 음료를 마실 수 있는 온장고 10대, 온음료 2만여병을 지원한다.

류제돈 롯데물산 대표이사는 "최근 코로나19 상황이 다시 심각해지면서 모두 어려운 날들을 보내고 계실 거라 생각한다"며 "1인가구에는 저희가 준비한 작은 선물이 따뜻한 위로가 되고, 추운 날씨에도 불구하고 애쓰시는 의료진에게는 응원이 되길 바란다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr