위메프 또 '쇼핑 진화'…"자사몰 상품까지 한눈에 보고 구입"

내년 1분기 D2C 서비스 개시

브랜드 자사몰로 원스톱 이동

자사몰 관련 데이터 무료 제공

"더 나은 쇼핑환경 제공 시도"

[아시아경제 김보경 기자] '메타쇼핑'으로 진화를 시작한 위메프가 이번엔 플랫폼을 브랜드사에게 전면 무료 개방한다. 브랜드의 공식 홈페이지(자사몰) 쇼핑 콘텐츠를 위메프에서 확인하고, 곧바로 구매까지 이어지는 원스톱 D2C(Direct to Customer) 서비스를 제공한다는 계획이다.

위메프는 내년 1분기 이용자와 브랜드사를 직접 연결하는 D2C 서비스를 시작한다고 21일 밝혔다. 자체 개발 솔루션 검색AI를 활용한 메타데이터 기술의 연장선으로, 브랜드 관련 모든 콘텐츠를 위메프에서 한 번에 확인할 수 있다.

최근 단독 상품이나 이벤트, 혜택 등을 위해 브랜드몰을 직접 이용하는 D2C 서비스 수요가 늘면서 이용자와 브랜드사 모두가 만족하는 쇼핑 콘텐츠를 제공한다는 취지다.

브랜드사가 신청할 경우 정보가 업데이트될 때마다 위메프 검색AI가 이를 자동으로 반영·편집하기 때문에 실시간으로 동일한 쇼핑 콘텐츠를 확인할 수 있다.

예를 들어 사용자가 위메프 검색창에 브랜드명을 입력하면 검색결과 최상단에 해당 브랜드사의 주요 상품과 프로모션 정보 등을 보여준다. 이후 자사몰과 동일한 콘텐츠를 보여주는 D2C 서비스로 이동해 이용자가 자사몰에서 해당 상품을 구입할 수 있도록 연결해준다.

D2C 서비스에서는 구매후기, 선호도, 연관 키워드 등 브랜드 및 상품에 대한 메타데이터도 제공한다. 이용자들은 국내 주요 브랜드와 이들의 상품과 관련한 정보를 한눈에 확인할 수 있다. 메타쇼핑의 '상품비교' '스타일비교'와 함께 이용자에게 꼭 필요한 쇼핑 콘텐츠를 제공한다는 계획이다.

D2C 서비스는 비용이나 시스템 구축 등 부담도 전혀 없다. 입점 절차가 아예 없기 때문에 위메프는 브랜드사들에게 입점·연동 수수료 등의 비용을 받지 않기로 했다. 내년 하반기에는 위메프 플랫폼에 쌓인 자사몰 관련 데이터도 무료로 제공할 계획이다.

무료 D2C 서비스는 지난 4월 업계 최저 2.9% 정액 수수료 선언에 이은 파격 행보다. 판매자의 수수료 등 비용 부담을 크게 줄이고, 상품 데이터를 확보해 소비자에게 더욱 다양하고 정교한 쇼핑 콘텐츠를 제공할 수 있다.

위메프 관계자는 "이번 서비스는 성장세가 뚜렷한 D2C 트렌드에 맞춰 이용자에게 더 나은 쇼핑 환경을 제공하기 위한 시도"라며 "R&D 투자와 서비스를 더욱 강화해 이용자가 어떤 상품을 구매하는 것이 좋을지 가장 먼저 찾아보는 커머스가 되겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr