홍남기 부총리 겸 기획재정부장관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제17차 혁신성장 BIG3 추진회의에서 모두 발언을 하고 있다. 이날 회의에서는 미래차 보조금 개편 등 무공해차 전환 가속화 방안, 반도체 시장전망 및 정책방향, 디지털 헬스케어 서비스 활성화를 위한 개인 건강정보 활용 지원방안 등에 대해 논의 한다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.