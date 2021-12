풀무원샘물, 여성가족부 '가족친화기업' 인증 획득

[아시아경제 임혜선 기자]풀무원샘물이 일·가정 양립을 실천하는 기업 문화를 바탕으로 '가족친화기업' 인증을 획득했다고 21일 밝혔다.

'가족친화기업' 인증은 여성가족부가 '가족친화 사회환경 조성 촉진에 관한 법률'을 토대로 직장 내 자녀출산·양육 지원, 유연근무제도 등을 모범적으로 운영하고 있는 기관과 기업을 심사해 인증을 부여하는 제도다. 풀무원샘물은 임직원 대상 만족도 조사를 비롯한 서류 및 현장 심사를 거쳐 지난 1일 가족친화인증기업으로 선정됐다.

풀무원샘물은 선택적 근로시간제를 통해 유연한 근무 시간 관리는 물론, 자유로운 출산휴가 및 육아휴직 사용을 장려하며 부모가 함께 아이를 돌보는 맞돌봄 문화 확산에 힘쓰고 있다. 올해 기준 풀무원샘물 남성 근로자들의 육아휴직 이용률은 50%다.

풀무원샘물은 안전한 근무 환경 보장을 위해 코로나19 확산세에 따라 재택근무 혹은 출근과 재택을 병행하는 하이브리드 근무를 실시하고 있다. 직원 외 가족 1인까지 건강 검진을 지원하고, 5년 이상 근무한 장기근속자를 시상하는 등 임직원 및 가족들의 사기와 건강 증진을 위한 프로그램을 운영하고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr