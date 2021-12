[2022 정시]고려대, 기회균등 244명·일반전형 1471명 모집

고려대 서울캠퍼스는 2022학년도 정시모집에서 총 1715명을 모집한다. 올해는 기회균등전형을 신설해 244명을 선발하고 일반전형으로 1471명을 뽑는다.

대부분 수능 성적만 활용해 선발하지만 의과·간호대학은 별도 배점이 없는 결격 판단용 인·적성면접을 실시한다. 체육교육과와 디자인조형학부는 수능 70%·실기 30%, 사이버국방학과는 수능 80%와 군면접·체력검정 20%를 합산한다.

정시모집 원서접수 기간은 31일부터 내년 1월3일까지다. 정시 반영 비율은 인문계열 모집단위(자유전공학부 제외)와 가정·체육교육과의 경우 국·수·영·탐(2과목)·한국사 영역을 반영한다. 국어와 수학은 각 약 36%, 탐구영역은 약 29%를 반영한다.

자연계 모집단위는 국·수·영·과탐(2과목)·한국사를 반영한다. 국어·탐구 영역은 약 31%, 수학은 약 38%를 반영한다. 간호대학, 컴퓨터학과, 자유전공학부는 모집인원의 일정 비율을 각각 인문계와 자연계로 구분해 뽑는다.

인문·자연계 모든 모집단위에서 영어는 2등급부터 등급별로 감점되며 한국사는 인문계 1~3등급, 자연계 1~4등급에 가산점을 부여한다.

세종캠퍼스는 정시로 총 656명을 선발한다. 일반전형과 특별전형(교육기회균등, 특성화고졸업자, 특수교육대상자)으로 나뉜다. 수능 성적만 반영하며 국·수는 표준점수, 영어는 등급, 탐구는 백분위를 본다. 가군 국제스포츠학부는 실기고사 30%를 별도 반영한다. 모집단위는 골고루 분포되어 있어 2개 이상의 군에도 지원이 가능하지만 모집 단위별로 수능 영역별 반영 비율이 다르다.

세종캠퍼스 원서접수는 30일부터 내달 3일까지다. 자연계열은 수능 수학 선택 과목 제한이 없지만 과학탐구를 응시해야 한다. 수능 과함탐구 응시자가 인문계·체능계열의 모든 모집단위에 지원 가능하다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr