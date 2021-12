생산자물가지수 1년만에 9.6% 상승…13년 만에 최대폭

유가·원자재 가격 상승에 '생산자물가지수' 또 올라

한은 "현재 원자재 가격 11월 대비 하락 추세"

[아시아경제 장세희 기자]국제유가 및 원자재값 상승 등으로 지난달 국내 생산자물가지수가 13년 만에 최대 상승폭을 나타냈다. 생산자물가가 상승하면 소비자물가도 뒤따라 오르기 때문에 향후 인플레 압력은 더욱 커질 전망이다.

한국은행이 21일 발표한 '2021년 11월 생산자물가지수'에 따르면 11월 생산자물가지수는 112.99(2015년 기준 100)을 기록해 10월보다 0.5% 올랐다. 전년동월대비로는 9.6% 상승하면서 13개월 연속 상승세를 이어갔다. 증가 폭은 2008년 10월 전년동월대비 10.8% 상승한 후 13년 만에 최대 규모다.

국제 유가 및 원자재 가격 상승의 영향이 전체적으로 생산자물가를 끌어올렸다. 최진만 한은 경제통계국 물가통계팀장은 "국제유가와 원자재 가격 상승세 영향이 지속되면서 공산품을 중심으로 올랐다"고 분석했다.

전월 대비 기준으로 품목별 물가지수 등락률을 보면 공산품이 0.5% 상승했다. 공산품 중 석탄·석유제품(3.8%) 상승률이 가장 높았고, 제1차 금속제품과 화학제품도 각각 0.9%, 0.7% 올랐다. 전력·가스·수도·폐기물 부분 물가도 1.8% 상승했다. 반면 컴퓨터·전자 및 광학기기는 0.2% 하락했다.

세부 품목별로는 경유(3.1%), 휘발유(6.2%), 플라스틱파이프(17.3%), 합금철(19.5%) 등이 한 달 전보다 상승했다. 반면 부동산 중개(-4.7%), 주거용 부동산관리(-1.0%), 잡지·정기간행물(-0.2%) 등은 둔화했다.

물가 변동을 생산단계별로 측정한 국내공급물가지수는 원재료를 중심으로 전월대비 1.2% 상승했다. 전년동월대비로는 15.9% 상승했다.

수출을 포함해 국내생산품의 전반적 가격 변동을 나타낸 총산출물가지수 역시 공산품(0.3%)을 중심으로 전월 대비 0.4% 상승했다. 전년동월대비로는 13.4% 올랐다.

한은은 내달 생산자물가 확대는 다소 주춤할 수 있다고 내다봤다. 최 팀장은 "최근까지 나온 수치들만 보면 국제유가나 원자재 가격이 하락세를 보이고 있다"며 "11월 대비해 떨어지는 추세"라고 밝혔다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr