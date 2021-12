은행권 몸집줄이기 열풍…채용 줄이고, 희망퇴직 늘리고, 지점 없애고(종합)

올해 희망퇴직자 규모 2092명+α

[아시아경제 송승섭 기자]주요 시중은행의 올해 희망퇴직자가 채용인력의 2배에 이를 전망이다. 공개채용을 줄이고 희망퇴직 대상을 늘린 영향이다. 현장점포와 현금자동입출금기(ATM)도 가파르게 사라지고 있다. 어쩔 수 없는 생존전략이라는 분석과 함께 부작용을 우려하는 목소리도 공존하는 상황이다.

20일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행의 올해 희망퇴직자 규모는 현재까지 2092명에 달한다. 2019년 1700명대에서 지난해 2000명대를 기록해 갈수륵 느는 추세다. KB국민은행에서 1월 800여명이 나갔고, 신한은행에서도 두 차례에 걸쳐 350명이 짐을 쌌다. NH농협은행에서는 지난달 19일부터 23일까지 총 452명이 회사를 떠나겠다고 밝혔다.

실제 희망퇴직자는 더 많을 것으로 보인다. 하나은행은 상반기 22명이 회사를 나갔는데 이르면 이달 말이나 다음 해 1월에 희망퇴직 신청을 받는다. 468명이 나간 우리은행도 노사 합의에 따라 이날부터 오는 28일까지 희망퇴직 접수를 받는다. 각각 496명, 2300여명이 희망퇴직을 신청한 SC제일은행과 한국씨티은행을 합하면 한해 희망퇴직 규모는 5000명을 넘어 역대급을 기록할 예정이다.

희망퇴직 규모는 당분간 계속 늘어날 거라는 관측이 우세하다. 은행들이 경쟁적으로 희망퇴직 대상 나이를 내리고 있어서다. 우리은행은 지난해 희망퇴직 나이를 만 54세에서 46세로 조정한 데 이어 올해 만 41세까지 낮아졌다. 계장·대리에 해당하는 행원급이면 1980년대생도 희망퇴직이 가능하다. 보상수준도 높아지고 있다. 씨티은행은 희망퇴직금으로 1인당 최대 7억원에 각종 상품권과 자녀 장학금 등을 지급한다. SC제일은행도 최고 6억원까지 지급한다고 내걸었다.

줄어드는 사람, 사라지는 점포

반면 들어오는 사람은 점점 줄어들고 있다. 배진교 정의당 의원실에 따르면 5대 은행 공개채용 인원은 올해 1000여명 남짓할 것으로 추산됐다. 2018년 2945명, 2019년 2033명, 지난해 1038명에서 계속 줄었다. 채용 부문은 대부분 디지털·IT로 기존의 뱅커인력은 뽑지 않거나 수시채용으로 발탁했다. 당장 하나은행과 우리은행이 올해 신입사원 공채를 진행하지 않았다.

이러한 몸집 줄이기는 점포축소와 맞물려 가속화될 가능성이 크다. 대면 업무를 진행할 공간 자체가 사라지면 창구에서 여·수신 업무를 담당하는 인력수요가 더 빠르게 위축될 수밖에 없어서다. 금융감독원에 따르면 국내은행의 점포는 2015년 7281개에서 올 상반기까지 1000여개 사라져 6326개로 집계됐다. 하반기 143개가 추가로 줄 계획이다. 특히 업계에서 채용·인력 규모가 가장 큰 시중은행의 점포가 4314개에서 3380개로 줄어 감소세를 주도했다.

현금자동입출금기(ATM)도 눈에 띄게 줄고 있다. 윤관석 더불어민주당 은행이 한국은행으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 사라진 ATM이 전국적으로 1769개다.

이러한 현상은 인터넷전문은행의 출현에 맞서는 동시에 디지털·IT 경쟁력을 강화하기 위한 전략으로 풀이되지만, 부정적 여파를 최소화해야 한다는 의견도 제기된다. 이구형 국회입법조사처 조사관은 “점포 축소는 금융의 디지털화가 확대되는 상황에서 은행이 선택해야만 하는 생존전략 중 하나로 보는 시각이 있다”면서도 “이에 따른 금융 소외현상을 방치할 경우 일부 이용자들이 금융서비스에서 탈락하여 사회적 문제로 이어질 수 있다”고 경고했다.

