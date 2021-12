[아시아경제 이민지 기자] 릭스솔루션 릭스솔루션 029480 | 코스닥 증권정보 현재가 1,390 전일대비 25 등락률 -1.77% 거래량 714,465 전일가 1,415 2021.12.20 14:44 장중(20분지연) 관련기사 릭스솔루션, 최대주주 엔비알컴퍼니에서 스트라타 조합으로 변경[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 이차전지원료, 화학제품 제조 및 판매 기업인 엠아이팜제천의 주식 200만주를 100억원 규모로 취득했다고 20일 공시했다. 지분 비율은 98.04%이다.

