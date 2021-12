올해 이사한 기업들, 주가 성적 '함박웃음'

코넥스→코스닥 이전 9개社

공모가 대비 평균 등락률 44.79%...우수한 성적표

피엔에이치테크 181.11% 씨이랩도 104% '껑충'

[아시아경제 송화정 기자]올해 이전 상장한 기업들의 주가가 양호한 편인 것으로 나타났다. 특히 코넥스에서 코스닥으로 이전한 기업들의 성과가 좋았다.

20일 한국거래소에 따르면 올해 이전 상장한 기업은 총 11개로, 코넥스에서 코스닥으로 옮긴 기업이 9개(스팩 합병 제외), 코스닥에서 코스피로 이전한 기업은 2개였다. 지난해는 코스닥에서 코스피 이전 기업은 없었고 코넥스에서 코스닥 이전 기업은 9개였다. 코넥스에서 코스닥 이전 상장 기업수는 현재 9개로 같지만 오는 30일 래몽래인이 상장할 예정이어서 지난해 수준을 넘어설 것으로 보인다.

이전 상장한 기업들의 주가는 대체로 양호한 편이었다. 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장한 9개 기업의 공모가 대비 평균 등락률은 44.79%에 달했다. 공모가 대비 가장 큰 폭으로 상승한 기업은 피엔에이치테크 피엔에이치테크 239890 | 코스닥 증권정보 현재가 48,750 전일대비 1,850 등락률 -3.66% 거래량 55,769 전일가 50,600 2021.12.20 11:35 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"피엔에이치테크, 고객사 증설로 내년 매출 증가"공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호'피엔에이치테크, 3분기 사상 최대 실적…영업익 전년比 185% '↑' close 로 공모가 1만8000원에서 지난 17일 5만600원으로 뛰어 181.11%나 올랐다. 씨이랩 씨이랩 189330 | 코스닥 증권정보 현재가 34,400 전일대비 1,400 등락률 -3.91% 거래량 17,575 전일가 35,800 2021.12.20 11:22 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]메타버스株 블랙먼데이…자이언트스텝 등 줄줄이 급락공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호'[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일 close 도 104% 상승했다. 현재 주가가 공모가를 하회하는 종목은 세 곳이었다. 에스앤디 에스앤디 260970 | 코스닥 증권정보 현재가 18,800 전일대비 200 등락률 -1.05% 거래량 6,590 전일가 19,000 2021.12.20 11:25 장중(20분지연) 관련기사 공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호'[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일에스앤디, 75억 규모 공장 시설 증축 결정 close 는 공모가 2만8000원에서 1만9000원으로 32.14% 하락해 코스닥 이전 상장 기업 중 가장 저조한 모습을 보였다. 이밖에 에브리봇 에브리봇 270660 | 코스닥 증권정보 현재가 26,250 전일대비 1,000 등락률 -3.67% 거래량 282,242 전일가 27,250 2021.12.20 11:36 장중(20분지연) 관련기사 “코이즈” 추천주 3上, 또 일냈다! 후속株 또 갑니다!美 FDA 승인! 바이오 대장株 터집니다! 역대급 NEW 종목! 에브리봇, 로봇청소기 1위 업체…세계 최초 기술 앞세워 美 아마존·中 위챗 진출 close 이 25.75%, 에이비온 에이비온 203400 | 코스닥 증권정보 현재가 15,300 전일대비 200 등락률 -1.29% 거래량 30,286 전일가 15,500 2021.12.20 11:35 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-20일 [특징주]에이비온, c-MET 저해제 필요한 글로벌 제약사…미FDA 임상2상 연내 개시“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 8.82% 하락했다.

코스닥에서 코스피로 옮긴 기업들의 주가는 희비가 엇갈렸다. PI첨단소재 PI첨단소재 178920 | 코스피 증권정보 현재가 50,400 전일대비 1,300 등락률 -2.51% 거래량 99,069 전일가 51,700 2021.12.20 11:36 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “PI첨단소재, 부담되는 원재료비 상승”PI첨단소재, 3분기 영업익 192억...전년比 21%↑“카카오뱅크” 상장! 챙겨야 할 핵심주! close 가 코스피 상장 첫날 종가 대비 9.62% 하락한 반면 엠씨넥스 엠씨넥스 097520 | 코스피 증권정보 현재가 53,900 전일대비 1,200 등락률 +2.28% 거래량 229,626 전일가 52,700 2021.12.20 11:36 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?"D램 가격 반등·공급망 이슈 완화…IT 업종 훈풍 기대" close 는 9.11% 올랐다.

이전 상장은 이어질 것으로 전망된다. 코스닥으로 이전 상장하는 래몽래인이 이날부터 이틀간 일반 공모 청약에 나설 예정이다. ‘어쩌다 발견한 하루’ ‘산후조리원’ 등의 드라마를 만든 래몽래인은 2014년 12월 코넥스 시장에 상장한 이후 7년 만에 코스닥 시장으로 이전한다. 래몽래인은 기관투자자 대상 수요예측에서 경쟁률 1546대 1을 기록했으며 공모가도 희망범위 상단을 초과한 1만5000원에 확정했다. 이밖에 애드바이오텍이 이전 상장을 위한 예비심사 승인을 받았고 선바이오와 비플라이소프트 등이 청구서를 접수한 상태다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr