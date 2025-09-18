본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[클릭 e종목]"에브리봇, AI 자율주행 모듈 양산 기대"

박형수기자

입력2025.09.18 07:21

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나증권은 18일 에브리봇 에 대해 인공지능(AI) 자율주행 모듈을 본격적으로 양산할 것으로 기대했다.


한유건 하나증권 연구원은 "에브리봇은 라이다(Lidar), 적외선 센서, 카메라 기반의 객체 인식 AI 기술 등 자체 기술을 내재화하는 데 성공했다"며 "SK인텔릭스의 AI 웰니스 로봇 '나무엑스'에 AI 자율주행 모듈을 공급할 것"이라고 설명했다.

이어 "올해 2분기 약 14억4000만원 규모의 모듈 관련 신규 매출이 발생했다"며 "용역개발대금 일부를 반영한 것으로 보인다"고 덧붙였다.


그는 "올해 하반기에는 발주 물량이 더욱 늘어날 것"이라며 "하반기 AI 자율주행 모듈 공급은 3분기에 1200대, 4분기에 5200대로 예상한다"고 강조했다.


한 연구원은 "올해 4분기 공급 물량이 큰 폭으로 증가함에 따라 신규 매출 발생에 따른 성장과 함께 흑자 기조를 이어갈 것"이라고 내다봤다.

그는 "웰니스 로봇의 판매 강도와 속도에 따라 추가 발주 물량 또한 충분히 기대할 수 있다"며 "추가적인 외부 협업을 통해 관련 사업 확장도 고려 중"이라고 분석했다.


[클릭 e종목]"에브리봇, AI 자율주행 모듈 양산 기대"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

대만 유튜버 폭행범 "한국인 맞다"…경찰 7시간 뒤 번복

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

金 너무 올라 부담스럽다면…대체 투자처로 주목받는 '은'

주 1회? 이젠 월 1회…위고비보다 살빼기 간편하네

새로운 이슈 보기