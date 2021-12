[아시아경제 서소정 기자] ◇한미약품

▲ 전무 박중현 김나영

▲ 상무 안영길 김병후 김현철

▲ 이사 최창주 김윤호

▲ 이사대우 최진명 김강기 이상현 손진모 전동선

◇ 제이브이엠

▲ 이사 정연식

▲ 이사대우 박성진

◇ 한미정밀화학

▲ 이사대우 김정성 박철현

◇ 온라인팜

▲ 이사대우 임선 송기찬

