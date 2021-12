전남소방, 전 소방관서에 가상현실 VR체험기기 도입

지진·화재 등 체험 교육…위기상황 대응능력 향상 도모

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방이 재난발생 시 위기상황 대응능력 향상을 위해 박차를 가하고 있다.

전남소방본부(본부장 마재윤)는 전 소방관서에 가상현실 VR체험 기기를 도입했다고 19일 밝혔다.

소방본부를 비롯해 목포, 여수 등 도내 소방관서 체험교실 19곳에 도입한 VR기기를 통해 지진·화재 등 다양한 체험을 할 수 있게 됐다.

이번에 도입한 VR(가상현실) 체험기는 일체형 키오스크로 화재 및 지진대피, 심폐소생술, 소화기 사용교육 콘텐츠를 비롯한 각종 재난 안전교육을 가상현실로 실감나게 체험해 볼 수 있다.

가상현실 체험교육은 재연이 어려운 지진·화재 등 상황을 가상의 공간에서 실감 있게 느낄 수 있고, 조작이 어렵지 않아 전 연령대가 참여할 수 있어 일반교육보다 효과성이 높을 것으로 기대된다.

VR체험은 도내 소방서 교육담당자에 체험교육 신청 후 방문하시면 다양한 체험이 가능하다.

특히 최신의 기기를 도입해 안전교육 콘텐츠를 생생한 화질과 무선으로 편리한 VR체험을 할 수 있을 뿐 아니라 퀴즈형태의 안전교육 콘텐츠도 포함해 교육성과 피드백이 가능하도록 구성했다.

마재윤 본부장은 “교육대상자들이 스스로 재난체험을 재미있게 배워 위기상황 대응능력을 향상할 수 있을 것으로 기대된다”며 “최신기술 도입으로 소방안전교육이 더욱 활성화 되길 바란다”고 말했다.

