'병상 없다' 16곳 거절‥ 코로나 확진 산모, 119구급차에서 출산

구급차 분만세트·소방 의료지도로 분만 유도



[아시아경제 라영철 기자] 경기도 양주에서 코로나19 확진으로 자택 치료 중인 산모가 출산에 임박했지만, 병상을 구하지 못해 119 소방구급차 안에서 아기를 출산했다.

19일 양주소방서에 따르면, 전날(18일) 0시 49분쯤 '코로나19 확진으로 자택에서 치료 중이던 산모가 하혈과 복통을 호소한다'는 신고를 접수했다.

출동한 구급대원이 산모의 상태를 확인, 출산이 임박했음을 판단하고 보건소의 협조를 얻어 병원 16곳에 전화를 걸었지만, 모두 산모를 수용할 자리가 없다는 답변만 들었다.

계속해서 수용 가능한 병원을 찾던 중 산모의 진통 간격이 점점 짧아지고 시간을 더 지체할 수 없게 되자, 결국 소방 의료지도 아래 구급차 안에서 순산을 유도키로 했다.

구급차에 구비된 분만세트를 이용해 분만을 유도, 오전 1시 36분쯤 산모는 건강한 남자아이를 순산했다.

구급대원들은 신생아의 호흡을 유지하며 체온을 보호한 뒤 서울의료원으로 산모와 신생아를 안전하게 이송했다.

산모의 출산을 도왔던 양주소방서 최수민 소방교와 박은경 소방사는 "생명의 소중함과 구급활동을 통한 보람을 느낄 수 있는 기회였다"며 당시의 상황을 전했다.

박미상 양주소방서장은 "현장에서 올바른 판단과 응급처치로 환자의 귀한 생명과 신체를 보전한 여러분이 자랑스럽다"며 두 대원을 격려했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr