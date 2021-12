[아시아경제 라영철 기자] 경기도 파주의 한 빌라에서 불이 나 일가족 3명이 숨졌다.

19일 경찰과 소방 당국에 따르면, 이날 오전 7시 5분쯤 파주시 탄현면의 3층짜리 빌라의 3층에서 불이 났다.

이 불로 집안에 있던 A(110·여) 씨와 A 씨의 딸(70), 사위(73)가 의식을 잃은 채 발견돼 119 구급대가 심폐소생술(CPR)을 하며 병원으로 옮겼지만 숨졌다.

불은 약 30평 규모의 빌라 내부를 모두 태우고 출동한 소방대원들에 의해 40여 분만에 꺼졌다.

이웃 주민은 "잠자다가 '펑펑' 터지는 소리와 개 짖는 소리에 깨 안방에 연기가 차오른 것을 보고 119에 신고했다"고 경찰에 진술했다.

경찰과 소방 당국은 합동 감식 등 화재 원인을 조사하고 있다.

