김은혜, '공시가격 재검토' 말 바꾼 李 "철학도 인형뽑기처럼 고르나"

"진짜 이재명·가짜 이재명 무엇이 맞느냐"

[아시아경제 이현주 기자] 김은혜 국민의힘 선거대책위원회 대변인이 19일 이재명 더불어민주당 대선후보의 말 바꾸기 행태를 비판했다.

김 대변인은 이날 페이스북에 글을 올려 "진짜 이재명·가짜 이재명 무엇이 맞느냐"며 이처럼 직격했다.

김 대변인에 따르면 2년 전 이 후보는 '비싼 집에 사는데 왜 세금을 적게 내냐'고 하면서 공시가격제도가 시세를 제대로 반영하지 못해 '불공정하다'며 공시가격 제도 전면 재검토를 요구했다.

그러나 김 대변인은 이 후보가 "갑자기 말이 바뀌었다"고 꼬집었다. 이 후보는 연일 부동산 가격이 폭등한 탓에 공시가격 제도를 전면 재검토해야 한다는 입장을 밝히고 있다. 김 대변인은 "아마 23일 표준 단독주택 공시가가 발표되니 문재인 정권의 실책이 밀물처럼 들어올 때 자신의 '불로소득 환수' 발언도 썰물처럼 밀려 보내려는 듯 하다"면서 "지난 5년 '국민 피눈물 나게 하는 세금 폭탄 안된다' 국민의힘이 그렇게 외칠 때 이재명 후보는 어디에 숨어 계셨냐"고 했다.

이어 "철학도 소신도 '인형뽑기'처럼 그때그때 고를 수 있다면 정치란 참 편할 일일 것"이라며 "공약의 중심이 국민이 아닌 자신에게 맞춰져 있는 사람을 국가지도자로서 뽑아선 안될 이유"라고 덧붙였다.

