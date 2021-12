내일 모더나 백신 138만5000회분 추가 공급

[아시아경제 황윤주 기자] 정부가 모더나와 계약을 맺고 확보한 코로나19 백신이 추가로 국내에 공급된다.

19일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 모더나 백신 138만5000회분이 20일 오후 3시 삼성바이오로직스 송도공장에서 출고된다. 이번에 공급되는 백신은 직계약 4000만회분 가운데 일부다.

또 식품의약품안전처가 모더나 코리아의 코로나19 백신에 대해 제조 품목허가를 내린 뒤 처음 공급되는 물량이기도 하다.

앞서 국내에서 접종이 이뤄진 모더나 백신은 수입 품목허가를 받은 미국 모더나사의 제품이었다.

다음날 공급분을 포함하면 모더나 백신 도입량은 총 2169만7000회분으로 늘어나게 된다. 여기에는 루마니아에서 받은 45만회분이 포함돼 있다. 또 모더나 백신 외 코로나19 백신까지 포함하면 총 1억500만회분의 백신 공급이 완료된다.

정부가 개별 제약사 및 국제기구와 계약하거나 국제협력을 통해 확보한 백신은 모더나, 화이자, 아스트라제네카, 얀센, 노바백스 등 총 1억9534만회분이다.

이중 국내에서 사용 승인이 이뤄지지 않은 노바백스 코로나19 백신 4000만회분을 제외하면 도입 예정 물량은 1억5534회분인데, 연말까지 약 2주간 5034만회분이 더 들어와야 하는 상황이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr