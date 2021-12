전남대, 2021 테크페어 메타버스 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대학교가 지역사회에 환원이 가능한 우수기술과 창업·취업 아이템, 학생 발명품 등을 한 자리에 모아 선보이는 대규모 산학협력 전시회를 가진다.

19일 전남대학교에 따르면 전남대는 오는 21~23일 사흘동안 '새로운 세상, 미래를 밝히는 전남대인'을 주제로, '2021 전남대학교 테크페어'를 메타버스 플랫폼 온라인으로 개최한다.

올해로 열세 번째인 테크페어는 우수 특허기술 및 기술사업화 등 산학협력 성과물의 전시와 함께 기업의 채용 트랜드 변화 파악과 취업역량 강화를 위한 맞춤형 컨설팅 및 취업 특강,기업 간 1:1 기술 상담과 초기창업자 투자유치 역량 제고를 위한 유망기술 및 투자 상담회, 생생한 창업 토크박스 등 다양한 프로그램으로 운영된다.

또 이를 통해 전남대가 개발한 기술을 대내외에 알리고, 학생들에게는 취·창업에 대한 유익한 정보를 제공, 유관 기관.기업들과 신산업 유망기술에 대한 정보를 교류하며 네트워크를 구축하는 소통의 장으로 활용할 예정이다.

정성택 전남대 총장은 "메타버스 공간에서 펼쳐지는 테크페어는 디지털·비대면 전환 시대를 이끄는 새로운 세상"이라며 "전남대는 미래시대 개척과 지역혁신을 이끄는 주체로서, 우수한 인재와 뛰어난 기술을 지역사회에 지속적으로 공급하도록 힘쓰겠다."고 말했다.

