화순청소년문화의집 '열아홉 스물사이' 프로그램 운영

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 화순군(군수 구충곤)이 청소년문화의집에서 지난 14일부터 16일까지 고3 청소년 30명이 참여한 목공 체험 프로그램을 운영했다고 19일 밝혔다.

상급학교 진학이나 사회진출을 고민하는 고3 청소년들이 예비 사회인으로 내실 있는 첫걸음을 응원하기 위해 '열아홉 스물 사이' 프로그램을 운영했다.

'고3을 마치며'는 한줄 토크를 통해 한 참가자는 "오늘 3차 백신접종을 했지만, 고3까지 아낌없이 지원해 주신 어머니께 선물로 드리겠다는 마음으로 참석했다"고 말했다.

또 다른 참가자는 "설렘과 두려움이 반반인 열아홉 살에, 거친 나뭇결이 사포질로 부드러워지고, 마침내 튼튼한 스툴로 변하는 걸 보니 이번 수능시험이 기대에 못 미쳐서 실망했지만 사포질하듯 내 청춘을 예쁘게 다듬고 싶다"고 바랐다.

화순군 관계자는 "화순군의 모든 청소년이 진로개척과 역량향상의 기회를 균등히 누릴 수 있도록 대면과 비대면 체험프로그램 개발에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr