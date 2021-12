주담대 변동금리 5% 넘어섰다…내년도 이자부담 가중

4대 은행 변동금리 최대 연 5%까지 올라

기준금리 추가 인상 예고…내년 상승세 지속

[아시아경제 기하영 기자]주택담보대출 변동금리가 최근 20일새 0.3%포인트 가까이 뛴 것으로 나타났다. 주택담보대출자의 75%가 이 같은 변동금리를 따르고 있는데다 내년 기준금리 추가 인상이 예고되면서 이자부담이 커질 것으로 전망된다.

19일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행의 17일 기준 주택담보대출 변동금리(신규 코픽스 연동)는 연 3.710∼5.060% 수준이다. 지난달 26일(3.440∼4.981%)과 비교해 20일 만에 하단이 0.27%포인트 높아졌고, 상단도 0.079%포인트 올라 5%를 넘어섰다.

반면 같은 기간 주택담보대출 혼합형(고정형) 금리는 연 3.82∼5.128%에서 3.58∼4.91%로 떨어졌다. 최저 금리가 0.24%포인트, 최고 금리도 0.218%포인트 낮아졌다.

신용대출의 경우 현재 3.384∼4.730% 금리(1등급·1년)가 적용된다. 지난달 26일(3.431∼4.630%)보다 하단은 0.047%포인트 하락했지만, 상단은 0.100%포인트 높아졌다.

이처럼 주택담보대출 변동금리가 오른 것은 기준(지표금리)인 코픽스가 한 달 사이 0.26%포인트나 뛰었기 때문이다. 코픽스는 국내 8개 은행이 대출에 쓰일 자금을 조달하는데 얼마나 비용(금리)을 들였는지 나타내는 지표다. 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 코픽스 변동분을 요소별로 나눠보면 약 70∼80%가 예·적금 금리인데, 지난달 25일 금통위가 기준금리를 0.25%포인트 올린 뒤 시중은행들이 일제히 예·적금 금리를 0.25∼0.3%포인트씩 인상하면서 코픽스도 비슷한 폭으로 오른 것이다.

반면 주택담보대출 고정금리와 신용대출 금리의 경우 지표금리로 시장금리(채권금리)를 따르는데, 11월 초까지 급등했던 시장금리가 최근 내림세를 보이자 이들 금리도 하락 반전했다. 금융투자협회 채권정보센터에 따르면, 주택담보대출 고정금리가 주로 지표로 삼는 은행채 5년물(AAA·무보증) 금리는 11월 26일 2.311%에서 17일 현재 2.19%로 0.121%포인트 낮아졌다. 신용대출의 지표금리인 은행채 1년물(AAA·무보증) 금리도 같은 기간 1.738%에서 1.698%로 0.040%포인트 떨어졌다.

이런 변동금리 오름세는 내년 상반기까지 이어질 가능성이 크다. 미국의 기준금리 인상 일정이 앞당겨지면서 한은 금통위가 1월 또는 2월께 기준금리를 다시 0.25%포인트 올릴 것으로 예상되기 때문이다. 이주열 한국은행 총재도 지난달 25일 "기준금리 1.00%는 여전히 완화적 수준"이라며 "내년 1분기 기준금리 인상 가능성도 배제할 필요는 없다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr