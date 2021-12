대전시, 대덕특구 동측 진입로 개설공사 내년 첫 삽

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 대덕특구 동측 진입로 개설공사 기본설계를 연내 마무리하고 내년 말 착공을 목표로 사업을 진행한다고 19일 밝혔다.

이 사업은 신탄진로(국도 17호선) 교통량을 분산하고 갑천으로 단절된 유성구와 대덕구를 연결해 대덕특구의 접근성을 높이기 위해 추진한다.

시는 총 845억원을 투자해 2025년까지 교량 1개소를 포함한 1.3㎞ 구간 도로를 건설할 계획이다. 사업은 내년 1월까지 기재부와 총사업비 협의를 마친 후 상반기 보상에 착수하는 데 이어 내년 연말 공사를 시작하는 일정으로 진행될 예정이다.

대덕특구 동측 진입로가 개설되면 문지네거리~연축지구 이동거리가 현 5㎞에서 1.4㎞로 짧아지고 도심 혼잡구간을 이용하지 않게 돼 통행시간이 현재보다 70% 이상 단축될 것으로 시는 내다본다.

사업 예비타당성조사에선 이 도로 개통으로 생기는 통행시간 절감 등 효과가 향후 30년간 20조3413억원에 이르는 시민 편익을 가져올 것이라는 분석결과가 나오기도 했다.

한선희 대전시 교통건설국장은 "대덕특구 동측 진입로가 개설은 단순한 도로 신설 효과 외에도 지역 화합, 주변 개발사업 촉진 등에서 중요한 의미가를 갖는 사업"이라며 "시는 이 사업이 신속하고 원활하게 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

