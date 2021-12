파키스탄 카라치서 하수도 가스 폭발...최소 12명 사망

[아시아경제 이현우 기자] 파키스탄 남부 대도시인 카라치의 한 은행에서 하수도 가스 폭발로 건물이 무너지면서 최소 12명이 숨진 것으로 알려졌다. 현지경찰은 테러와 연관성은 발견되지 않았고 건물에서 누출된 가스가 하수도에 가득찼다가 폭발한 것으로 추정된다고 밝혔다.

18일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 파키스탄 카라치의 세르샤 지구에 위치한 은행지점에서 하수구 가스폭발 사고가 발생해 최소 12명이 숨지고 11명이 다친 것으로 알려졌다. 폭발 당시 해당 은행지점은 사람들로 붐비고 있었던 것으로 알려져 사고가 수습되면 피해규모는 더 커질 것으로 우려되고 있다.

파키스탄 현지 경찰당국은 이번 폭발이 가스누출 등으로 인해 은행 건물 아래 하수도에 가스가 들어찼으며, 알 수 없는 이유로 불이 붙으면서 발생한 것으로 추정하고 있다. 파키스탄 경찰은 향후 폭발물 전문가들의 조사를 거쳐 명확한 사고원인을 발표하겠다는 입장이다. 파키스탄 당국은 과격분자의 테러일 가능성을 배제하지 않고 있다고 전했지만, 아직까지 테러 증거는 나오지 않은 상태다.

테러보다는 불법 건축과 노후된 하수도 등 낙후된 도시 인프라로 인해 벌어진 참사일 가능성이 높은 것으로 알려졌다. AP통신은 현지 당국자의 말을 인용해 "카라치에서는 하수도 위에 불법으로 건물을 지은 경우가 많으며, 피해 건물도 앞서 철거 통지를 받은 상태"였다고 전했다.

