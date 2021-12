[보험 인싸되기]저축보험으로 오해…'유니버셜 보험' 민원 급증

[아시아경제 오현길 기자] 올해 판매된 종신보험 가운데 절반이 중도인출이나 추가납입이 가능한 유니버셜 보험으로 나타났다.

19일 보험업계에 따르면 대형 생명보험사 3곳 기준으로 유니버셜 기능이 부가된 종신보험의 비중은 약 48%다. 올해 10월까지 약 103만건, 초회보험료 2876억원 규모로 판매된 종신보험의 절반 가량이 유니버셜 보험인 셈이다.

판매과정에서 유니버셜 보험의 장점만 강조, 은행의 입출금 통장처럼 판매되거나 보장성보험(종신)이 저축성보험으로 오인되고 있다는 지적이다.

유니버셜에 대한 민원인 대다수는 설계사가 상대적으로 높은 금리(공시이율)와 함께 중도인출 기능 등 유니버셜 보험의 장점만 부각하는 등 은행의 수시 입출금 상품처럼 잘못 안내해 이를 오인했다고 주장하고 있다.

유니버셜 보험은 종신·연금보험 등에 중도인출, 납입유예, 추가납입 등의 기능이 부가된 상품이다. 보험료 의무 납입기간이 경과된 시점부터 보험료의 납입금액과 시기를 조절할 수 있다.

하지만 유니버셜 보험은 은행의 수시 입출금 상품과 달라 중도인출로 인해 보장금액이나 보험기간이 감소할 수 있다.

납입유예를 지속하는 경우 계약이 해지될 수 있고, 생활자금 부족 등으로 납입유예를 활용해 월 보험료를 적립금에서 대체 납입하다가 계약이 해지된 경우 부활시 일시에 많은 금액을 납부해야 하거나 부활을 할 수 없는 것으로 전해진다.

또 추가납입시 수수료는 통상 계약체결비용이 발생하지 않아 기본보험료보다 상대적으로 낮으나 계약관리비용(수금비, 유지비 등)이 발생할 가능성도 제기된다.

약관상 보험료 납입면제 사유가 되는 경우에도 이전에 대체납입 된 보험료 등을 납부해야 불이익 없이 혜택을 받을 수 있다.

예를 들어 암 진단 등으로 약관상 차후 납입기간 동안 보험료를 납입하지 않아도 되지만, 그동안 대체납입(납입유예)한 보험료 등의 추가 납부 요구에 대한 소비자 불만이 발생할 수 있다.

올 3분기까지 유니버셜 보험과 관련해 금감원에 접수된 민원은 지난해 같은 기간보다 약 11% 가량 증가했다.

이에 금융당국은 "유니버셜 보험은 보험계약의 납입·유지 등에 장점이 있지만 일부 판매과정에서 유니버셜의 기능 및 주요내용 등에 대한 정확한 안내가 미흡하여 소비자의 각별한 주의가 필요하다"며 "민원 다발 보험회사 및 상품 등에 대한 감독을 강화할 계획"이라고 밝혔다.

