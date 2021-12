추미애 "김건희 '오빠', '청와대 초청' 발언…정치적 판단에서 나와"

[아시아경제 권서영 기자] 추미애 전 법무부 장관이 윤석열 국민의힘 대선후보와 아내 김건희씨의 말실수 논란, 게임 산업 로비 의혹 등을 재차 비판했다.

18일 추 전 장관은 자신의 페이스북에 '문제는 '검은 커넥션'입니다'라는 제목의 글을 게시했다. 추 전 장관은 "YTN과 오마이뉴스에 등장한 김씨의 언행을 말실수나 해프닝, 설화로 단순화하는 것은 여성은 정치적 판단을 할 수 없는 것처럼 취급하고 김씨를 무시하는 것"이라며 "오히려 김씨는 뚜렷한 자신의 목적과 의도를 가지고 정치적 판단 아래에 말한 것"이라고 주장했다.

이는 앞서 김씨가 인터뷰에서 했다고 알려진 발언을 겨냥한 것으로 풀이된다. 지난 15일 김의겸 열린민주당 의원은 김씨가 기자에게 "그러면 오빠다. 여동생처럼 대해 달라", "청와대에 가면 가장 먼저 초청하겠다"고 말했다고 주장했다. 추 전 장관은 이러한 김씨의 발언이 "청와대 권력이 현실화한다는 자신감을 비치며 어르고 달래고 겁주는 태도를 드러낸 것"이라고 설명했다.

이어 추 전 장관은 김씨의 게임 산업 로비 의혹을 언급하며 "사적인 교제와 맺음, 사생활을 뛰어넘어 돈과 로비가 오간 의심이 가능하다"고 강조했다. 또한 "자신도 열심히 살았다는 김씨가 남편 윤 후보가 국민에게 약속한 공정과 상식, 법치에 반하는 검은 커넥션의 커튼 아래에서 열심히 살았다면 검증을 철저하게 받아야 한다"고 덧붙였다.

추 전 장관은 "지금까지 결혼 전 일이라며 남의 일인 것처럼 했던 남편 윤 후보가 왜 대리 사과를 하는지부터 앞뒤 모순"이라며 "국민은 '억지 사과'를 요구하지 않았다"고도 썼다. 그는 "표를 의식한 '기획 사과'에도 관심 없다"며 "오로지 꼬리를 무는 의혹에 대해 성역 없는 수사를 받아야 한다"고 촉구했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr