부경대, 2022학년 수시모집 합격자 2525명 발표

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국립부경대학교가 2022학년도 수시모집 합격자 2525명을 확정해 발표했다.

부경대는 17일 오후 전형별로 △교과성적우수인재전형 1131명 △지역혁신인재전형 350명 △실기우수인재전형 9명 △학교생활우수인재전형 574명 △사회적배려대상자전형(Ⅰ·Ⅱ) 125명 △평생학습자전형 49명 △농어촌인재전형 89명 △미래인재전형 57명 △특성화고교인재전형 35명 △특성화고교 등을 졸업한 재직자전형 106명 등 모두 2525명이다.

모집인원 2569명에 비해 합격률은 98%였다. 수능 최저학력기준을 적용한 전형(교과성적우수인재, 지역혁신인재전형)의 합격자 평균 수능성적은 4.01등급으로 나타났다.

합격자 등록은 17일부터 21일까지이며, 부경대 입학 홈페이지에서 온라인 문서등록을 해야 한다. 추가 합격자는 오는 22일부터 28일에 발표한다.

올해 부경대 ‘수시’는 2569명 모집에 2만1484명이 지원해 8.36대1의 경쟁률을 기록했다.

