NY증시, 어제는 나스닥·오늘은 다우지수 추락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 오미크론 변이와 긴축 우려로 약세로 마감했다.

17일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 532.20포인트(1.48%) 하락한 3만5365.44에, S&P500지수는 48.03포인트(1.03%) 떨어진 4620.64에, 나스닥 지수는 10.75포인트(0.07%) 밀린 1만5169.68에 거래를 마쳤다.

전날 나스닥 지수가 2% 이상 하락한 데 이어 이날은 다우지수의 낙폭이 두드러졌다. 이날은 주가지수 선물과 옵션, 개별 종목 선물·옵션 만기일이 겹치는 '네 마녀의 날'이라 시장의 변동성이 높았다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 연방준비제도(Fed)의 내년 3월에 테이퍼링을 끝내기로 한 결정이 금리 인상의 선택지를 만들어 줄 것이라고 말했다.

윌리엄스 총재는 Fed가 내년에 금리를 올린다면 이는 경기 사이클에서 우리가 있는 위치에 대한 긍정적인 신호가 될 것이라고 설명했다.

크리스토퍼 월러 Fed 이사는 내년 3월에 테이퍼링이 종료된 직후 곧 금리를 인상할 수 있을 것으로 예상했다.

개별종목별로는 테슬라의 대항마로 부상한 리비안이 올해 생산 목표 달성이 어렵다고 예상하면서 10%가량 하락했다.

영화 '스파이더맨: 노웨이홈' 흥행이 성공적이라는 소식에 '밈주식' AMC 주가는 19%나 올랐다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr